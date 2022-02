IQ Option: investimenti sui metalli preziosi per i novizi del settore

Oltre alla ormai consolidata frontiera delle crypto è sempre attuale la possibilità di investimento nei metalli preziosi, per i novizi del settore potrebbero rappresentare una validissima alternativa al mercato delle criptovalute.

C’è sempre un alone di mistero per coloro che iniziano ad avvicinarsi al mondo degli investimenti digitali, per questo può essere utile fare un po’ di “pratica” con il trading dei metalli preziosi.

Su piattaforme di investimento online come iq option è facile investire a partire da 1$ con investimenti su metalli preziosi, crypto e azioni. E’ facile, immediato e gratuito aprire un conto sulla piattaforma, infatti in pochi semplici passaggi si è già pronti ad investire; con la registrazione si avrà anche a disposizione un conto demo gratuito da 10 000$ per fare pratica.

Negli ultimi due mesi siamo andati incontro ad un incremento del prezzo di oro e argento. Proviamo a capire cosa potrebbe avvenire nel futuro e quali sono gli aspetti che ne influenzano il prezzo.

Quali sono gli aspetti che influenzano il mercato di oro e argento?

Diversificare i propri asset può essere sempre una buona strategia, in questo modo si differenziano i rischi; per questo gran parte degli investitori tende a utilizzare parte del proprio capitale proprio per i metalli preziosi come oro. Passiamo ad analizzare cosa potrebbe influenzare il mercato dei metalli preziosi. Il prezzo dell’oro è strettamente legato al valore del dollaro Statunitense, quindi quando quest’ultimo sale può causare un abbassamento degli asset denominati in dollari. E viceversa, l’oro potrebbe salire di prezzo quando il valore del dollaro americano perde qualcosa. Un altro aspetto che influenza il valore di mercato di oro e argento è, indubbiamente, l’inflazione: se essa cresce, si alza anche il prezzo dell’oro; stesso discorso vale per l’argento, ma essendo un mercato più piccolo questo potrebbe risentirne in maniera minore.

In pochi click su iq option si può fare trading sulle principali materie prime del mercato in maniera rapida e sicura.

I metalli preziosi sono sempre stati uno degli asset più popolari dal punto di vista storico, ma siccome in ogni investimento c’è sempre una percentuale di rischio è necessario studiare a fondo

tutti gli aspetti che potrebbero servire.

