IQOption: i migliori libri per imparare il trading

Il broker IqOption è tra i leader del trading online. Sicuro, affidabile, conveniente, negli anni si è posizionato tra le piattaforme più utilizzate di chi ha deciso di intraprendere questa attività tanto allettante quanto rischiosa.

IqOption sul proprio sito ufficiale prevede anche un blog, aggiornato con notizie, approfondimenti e suggerimenti. Come questo che presentiamo in questo articolo.

Infatti, il broker ha deciso di fare un regalo a tutti i trader, iscritti e non sulla sua piattaforma. Ovvero, suggerire quali sono i migliori libri per imparare il trading online.

Certo, suggerire dei libri da leggere oggi come oggi rischia di sembrare un consiglio vetusto. Ma non lo è assolutamente. La formazione teorica è molto importante ed è anzi il primo passo necessario per avvicinarsi al trading online.

Una infarinatura delle principali leggi che muovono il mercato, oltre che delle strategie da adoperare per cercare di trarre profitto dai movimenti dei prezzi degli asset.

Ecco quali sono i migliori libri per imparare il trading online secondo il broker Iq Option.

Migliori libri per imparare il trading online secondo IqOption

I seguenti libri rappresentano un podio per la piattaforma di trading online. Sono frutto dell'esperienza di chi ha imparato qualcosa nei suoi anni di attività e vuole farne dono alla comunità di trader. Soprattutto a chi si affaccia per la prima volta ad essa.

1. “One up on Wall Street: How to Use What You Already Know to Make Money in the Market” – Peter Lynch

Peter Lynch è un investitore americano che ha iniziato la propria carriera molto giovane. Rimasto orfano del padre a soli 10 anni e con una famiglia in difficoltà economica, si è avvicinato al mondo del trading durante il secondo anno del college, quando acquistò delle azioni Flying Tiger Airlines per 8 dollari ad azione.

Fu già un primo successo: le azioni aumentarono di 10 volte il prezzo pagago, permettendogli di pagarsi l’istruzione.

Diventato adulto, Peter Lynch ha lavorato come capo del Fidelity Magellan Fund e in 13 anni ha trasformato i 18 milioni di dollari di asset dell’azienda in oltre 14 miliardi di dollari.

Il suo modus operandi si basa sul motto: “investi in quello che conosci” e nel suo libro approfondisce come l’investitore medio può applicare le proprie conoscenze e, possibilmente, superare i professionisti del settore.

2. “Learn to Earn” – Peter Lynch

Al secondo posto del podio, secondo IqOption, ci troviamo un altro libro di Peter Lynch: “Learn to Earn”, il suo terzo libro. Rivolto ai principianti assoluti che desiderano conoscere il settore degli investimenti e del commercio.

Lynch spiega come allenarsi non solo a conoscere il mercato, ma a ragionare effettivamente come un investitore.

E' adatto soprattutto ai neofiti del trading in cerca di ottimi suggerimenti su come orientarsi nel mercato.

3. “How to Trade in Stocks” – Jesse Livermore

Se è vero che la vita di Livermore si è conclusa con un tragico suicidio, è anche vero che viene considerato largamente il più grande trader mai vissuto.

Ha iniziato, come Lynch, da adolescente, a soli 16 anni. È noto per le sue enormi posizioni short, per i guadagni incredibili ottenuti e per le perdite ancora maggiori. Jesse Livermore è stato il primo trader ad applicare l’analisi tecnica e utilizzare livelli di supporto e resistenza, nonché i canali di trading.

Scopri il broker IqOption!