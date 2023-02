Iscriviti a Tinaba e ottieni subito il 10% di cashback

Dall’unione tra un conto corrente a canone gratuito, una carta prepagata e un’applicazione per smartphone nasce Tinaba. Si tratta di un’innovativa soluzione, che rassomiglia in tutto e per tutto a un conto tradizionale ma che offre una serie di vantaggi aggiuntivi in termini di servizi e funzionalità.

Cos’è Tinaba e cosa offre?

Come anticipato, Tinaba è un conto corrente gratuito digitale e sicuro, che include diversi vantaggi. Tra questi, sottolineiamo trasferimenti istantanei e gratuiti, IBAN italiano con possibilità di accredito dello stipendio, pagamento bollo, bollettini, PagoPA, ricariche telefoniche e una carta prepagata circuito Mastercard.

La carta è il secondo aspetto fondamentale: versatile e senza costi di gestione né commissioni nascoste, supporta diversi sistemi di pagamento (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay e Swatch Pay). Ricaricabile istantaneamente in pochi tap, i primi 12 prelievi sono gratuiti. Infine c’è l’app gratuita, da cui è possibile gestire ogni cosa: tra i suoi servizi troviamo anche una sezione crypto per compravendita di criptovalute, salvadanai per gli obiettivi di risparmio, charity e crowdfunding, servizio investimenti e consulenza mutui.

Come ottenere il 10% di cashback con Tinaba

Tutti i nuovi titolari Tinaba che si registreranno entro il 28 febbraio, avranno l’opportunità di ricevere il 10% di cashback gratuito. Per ottenere il premio sarà quindi necessario effettuare un pagamento con la propria Carta Tinaba entro 30 giorni dall’attivazione del proprio Conto Tinaba. Il valore percentuale di sconto è del 10% per un importo fino a un massimo di 10 euro, che sarà accreditato entro 3 giorni lavorativi dal pagamento direttamente sul cono corrente dell’utente.

Sono valide tutte le transazioni effettuate con la Carta Tinaba, per qualunque importo, a condizione che siano andate a buon fine e non siano state successivamente annullate o stornate. Non saranno invece considerate valide le transazioni destinate al pagamento di determinate categorie merceologiche, riportate nel regolamento dell’iniziativa.

