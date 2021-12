ItaliaNFT lancia il primo marketplace italiano per NFT e memorabilia

Altro traguardo tutto italiano quello della prima piattaforma italiana di vendita NFT, ItaliaNFT. Si tratta di un progetto specializzato sul mondo dell'arte e su tutte le eccellenze Made in Italy. Il suo obiettivo è quello di “cambiare la reputazione del mondo degli NFT tramite la creazione di un marketplace unico nel suo genere, dove l’eccellenza italiana è protagonista assoluta. Lo stesso know how che si tramanda ancora nei laboratori e che crea un ponte tra passato e futuro, capacità innovativa del genio italiano“.

Ecco perché ItaliaNFT, primo marketplace italiano di NFT e memorabilia, sarà presentata ufficialmente giovedì 16 dicembre alle ore 18:00 con un evento digitale. Il lancio avverrà tramite diretta Instagram sull'account ufficiale italianft.art e sarà condotta da Francesco Facchinetti. Non solo commenterà l'evento, ma interagirà anche con i founder Achille Minerva e Marco Capria. Ospiti della serata saranno Biondo, Sebastian Gazzarrini, la cantante Lolita, Gianluigi Ballarani e Sac1. Tutto l'evento sarà commentato in contemporanea su Twitch dalla mitica Gialappa's Band.

ItaliaNFT mette all'asta 3 drop esclusivi

ItaliaNFT è un marketplace non generalista, ma specializzato che si rivolge non solo al pubblico italiano, ma anche a quello di tutto il mondo. La sua mission è di diventare, in generale, il punto di riferimento di tutto ciò che può definirsi espressione digitale e, nel particolare, del Made in Italy in campo NFT.

16.12.21: save the date.

Stream our first #NFTAuction on Instagram and take the opportunity to buy a #crypto artwork. Discover all the artists and guests! 👇#NFT #nftart #madeinitaly pic.twitter.com/xdAZTRfAPY — ItaliaNFT (@ItaliaNFT_art) December 14, 2021

L'evento sarà anticipato da un'asta che sarà aperta ufficialmente alle 8:00 della mattina dello stesso giorno, giovedì 16 dicembre, sulla piattaforma ItaliaNFT. I drop esclusivi saranno 3 che conterranno altrettanti artisti: Marco Schifano con “Le spose di Max”, Marco Lodola con “Il volto degli altri” e Different Class, brand jewelry che lancerà il primo NFT del gioiello “Passione“.

Dalle ore 18:00, invece, sarà possibile assistere live al termine dell'incanto. L'asta si concluderà in quest'ordine: Marco Stifani alle 18:30, Marco Lodola alle 18:45 e Different Class alle 19:00. In occasione della chiusura di quest'ultima, il gioiello NFT sarà realizzato e consegnato fisicamente al vincitore.

Ricordiamo inoltre che il 5% del ricavato dalla vendita di questi 3 drop sarà devoluto in beneficenza alla fondazione TOGETHER TO. Si tratta di un'organizzazione senza scopo di lucro impegnata nel sociale e dedicata alla riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.