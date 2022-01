Il 52% degli italiani acquisterà prevalentemente online

Più della metà degli italiani (52%) farà online la maggior parte dei propri acquisti nel 2022. È il dato più significativo che emerge dalla ricerca condotta da Klarna in collaborazione con l'agenzia Dynata, per indagare i trend relativi allo shopping sulle piattaforme e-commerce e la propensione alla spesa nel nostro paese, dove lo scorso anno nove su dieci hanno comprato via Web o tramite applicazioni.

Gli italiani e lo shopping online: c'è ancora margine di miglioramento

Lo studio sottolinea inoltre come oltre i tre quarti di coloro chiamati in causa (76%) ritengano siano necessari maggiori sforzi da parte dei retailer nell'adozione delle nuove tecnologie.

Anche aspetti legati a logistica, resi e rimborsi vengono percepiti come i principali punti deboli. Nel dettaglio, il 79% degli intervistati è convinto che debba migliorare il processo di restituzione dei prodotti, mentre il 74% vorrebbe metodi di pagamento più semplici.

Altro dato interessante: il 75% degli italiani si dichiara più propenso alla spesa con la possibilità di versare l'intero importo solo dopo aver ricevuto la merce. Ancora, un terzo (33%) dei consumatori italiani già effettua acquisti online ogni settimana. Questo il commento di Francesco Passone, Country Manager Klarna Italia.

Gli italiani sono favorevoli a una progressiva trasformazione digitale, ma molti sono titubanti nell'acquistare online perché sono preoccupati dal rischio di veder trattenuto il proprio denaro se i prodotti non sono all'altezza delle aspettative. Quasi tutti i consumatori italiani pensano che, quando si tratta di e-commerce, la logistica debba migliorare e tre su quattro acquisterebbero online più spesso se potessero ricevere la merce prima di pagare.

È in un contesto di questo tipo che soluzioni come quelle legate alla formula Buy Now Pay Later, sempre più apprezzata nell'ultimo periodo, mostrano tutte le loro potenzialità per favorire un'ulteriore adesione ai canali di vendita su Internet. Prosegue Passone.