Come vedere Juventus-Monza in streaming

Juventus-Monza è insolitamente una sfida di metà classifica, in conseguenza alla pesante penalizzazione che ha colpito i bianconeri. Di fronte al proprio pubblico, gli uomini di Allegri proveranno a vendicare il risultato dell’andata e a iniziare così il girone di ritorno con il piede giusto. Occhio però alla formazione schierata da Palladino, già capace di raccogliere diversi risultati positivi nell’ultimo spezzone di Serie A. In scena all’Allianz Stadium di Torino, la gara è affidata al fischietto dell’arbitro Aureliano. Si parte alle ore 15:00 di domenica 29 gennaio.

Juventus-Monza: guarda la partita in streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con Riccardo Mancini alla telecronaca e Marco Parolo al commento tecnico. Non mancheranno collegamenti da bordocampo, analisi e interviste al rientro negli spogliatoi.

Come anticipato, le due squadre sono separate in classifica da una sola lunghezza, dopo la penalizzazione (-15) che ha colpito i bianconeri, ora al decimo posto con 23 punti insieme a Fiorentina e Bologna, momentaneamente fuori dalla lotta per la qualificazione alle coppe europee. Seguono i brianzoli a 22 punti, in tredicesima posizione. All’andata, lo ricordiamo, finì con un clamoroso 1-0 al Brianteo.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto dai due tecnici, Allegri e Palladino.

Juventus: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, McKennie, Paredes, Locatelli, Kostic, Di Maria, Chiesa, Milik;

Monza: Di Gregorio, Marlon, Mari, Izzo, Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Ciurria, Caprari, Mota.

Chi si trova all’estero, ma vuol guardare Juventus-Monza in diretta con telecronaca in italiano, può contare su una soluzione semplice: la connessione allo streaming attraverso NordVPN (in sconto del 59%). Così facendo, servizio assegna un indirizzo IP localizzato nel nostro paese e utile alla visione.

