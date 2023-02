Come vedere Juventus-Torino in streaming

Juventus-Torino non è una partita di campionato come tutte le altre: è il derby della Mole, in scena per la giornata 24 della Serie A. Sul terreno dell’Allianz Stadium si sfidano due squadre alla ricerca di punti importanti, ma con obiettivi differenti nonostante l’attuale vicinanza in classifica. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di martedì 28 febbraio.

Serie A: guarda Juventus-Torino in streaming

Un appuntamento dal grande richiamo mediatico, che i tifosi e gli appassionati del grande calcio hanno la possibilità di seguire da qualsiasi dispositivo. Si può infatti guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata a Stefano Borghi e il commento tecnico alla voce di Marco Parolo.

Reduci da tre vittorie consecutive e dal passaggio del turno in Europa League, i bianconeri stanno risalendo la classifica dopo la pesante penalizzazione inflitta (-15): ora si trovano al settimo posto con 32 punti. Solo uno di meno, 31, ma nono posto per i granata.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Allegri e Jurić, dovrebbero schierare all’ingresso in campo delle squadre.

Juventus (3-5-2): Perin, Danilo, Bremer, Alex Sandro, De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Di Maria;

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno, Singo, Ilic, Linetty, Vojvoda, Karamoh, Miranchuk, Sanabria.

Anche per la visione dei contenuti in streaming, così come per qualsiasi altra attività svolta online, è consigliabile affidarsi a una soluzione efficace in grado di tutelare privacy e dati: quella all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto) include, oltre al servizio Virtual Private Network, un antivirus sempre aggiornato, un software per la gestione delle password e spazio sul cloud per il backup.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.