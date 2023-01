Come vedere Juventus-Udinese in streaming

Juventus-Udinese, una sfida tra bianconeri, nella cornice dell’Allianz Stadium che riaccoglie la Serie A dopo il lungo stop dei mondiali. È la giornata 17 del campionato, disputata in concomitanza con il ponte dell’Epifania. I due mister, Allegri e Sottil, dovranno valutare attentamente chi mandare in campo dal primo minuto. In particolare, per i padroni di casa non è da escludere l’opzione turnover, considerando come nel prossimo turno ci sia da affrontare la capolista Napoli, in trasferta. Il fischio d’inizio è in programma per sabato 7 gennaio alle ore 18:00.

Juventus-Udinese: guarda la partita in streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN, accompagnati dalla telecronaca di Stefano Borghi e dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

In classifica, la Juventus rimane agganciata al terzo posto con 34 punti, grazie alla vittoria ottenuta in extremis nella trasferta contro la Cremonese. L’Udinese soffre invece l’ennesima battuta d’arresto (ottavo posto con 25 punti), dopo il pareggio casalingo con l’Empoli, ma nella prima parte della stagione ha già dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà le grandi.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto dai due tecnici, Allegri e Sottil.

Juventus: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Milik;

Udinese: Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Success, Ebosse, Beto.

Chi lo desidera, può guardare in diretta streaming Juventus-Udinese anche dall’estero e con telecronaca in italiano. In che modo? È sufficiente accedere alla piattaforma mediante NordVPN (oggi in forte sconto), così che il servizio assegni un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

