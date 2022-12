Con Kaspersky risparmi fino al 70%: hai pochi giorni di tempo

Scegliendo Kaspersky e le sue soluzioni Home Security ottieni fino al 70% di sconto. Questa offerta è valida ancora per pochi giorni quindi meglio sbrigarsi. Anche perché i virus non aspettano e al momento meno opportuno sferrano il loro attacco rubando privacy, dati personali, identità digitale e dettagli bancari.

Attivando questo potente antivirus insieme a tutte le funzionalità incluse sarai completamente al sicuro da qualsiasi minaccia del Web. Per un anno proteggi completamente i tuoi acquisti online e i tuoi dispositivi senza alcuna preoccupazione di sorta e risparmiando parecchio dal prezzo di listino.

In questo momento la sicurezza è una priorità perché siamo in mezzo a una vera e propria guerra informatica. Inoltre, tra pochi giorni inizieranno gli acquisti per i regali di Natale e i cybercriminali si stanno già preparando con attacchi phishing mirati ed efficaci. Perciò devi proteggerti al più presto.

Kaspersky Antivirus e Sicurezza: un’unica soluzione per più esigenze

Kaspersky non è solo un antivirus, ma una vera e propria suite di sicurezza che include tantissime funzionalità in un’unica soluzione. Qualsiasi esigenza tu abbia sappi che questo prodotto può soddisfarla. Addirittura puoi creare anche tu stesso il pacchetto di protezione su misura più adatto a te.

Il suo antivirus con protezione in tempo reale è uno scudo alle minacce più comuni come malware, trojan, ransomware e spyware, ma blocca anche quelle più complesse come gli attacchi senza file. Inoltre, grazie alla funzionalità Anti-Phishing sarai al sicuro dai messaggi email e dai siti fraudolenti contraffatti per rubare denaro e identità.

Adesso che intensificherai i tuoi acquisti online proteggi i dati di pagamento con una protezione perfettamente realizzata per le transazioni online e i dettagli delle carte di credito con crittografia di livello bancario sia per PC che per Mac. Al resto ci pensa la VPN inclusa che renderà la tua navigazione anonima e invisibile.

L’unità di blocco annunci non solo ti fa risparmiare sul consumo dati, ma evita la visualizzazione di banner e di annunci fastidiosi o dannosi. Il Password Manager gestisce le tue credenziali e compila automaticamente le pagine di accesso conosciute. Queste e tante altre funzionalità per la tua sicurezza sono disponibili con Kaspersky ora al 70% di sconto.

