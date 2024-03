Kena Mobile: ottieni ORA 137 Giga totali

Kena Mobile celebra il suo settimo anniversario con una promozione imperdibile: “Kena 6,99“. Con questa offerta speciale, hai 130 GB di traffico internet in 4G, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili e 200 SMS verso tutti, il tutto a soli 6,99 euro al mese. Ma le sorprese non finiscono qui: attivando questa promozione, riceverai anche 70 GB extra da utilizzare in 7 giorni, oltre al primo rinnovo e al costo di attivazione completamente gratuiti.

Kena Mobile: promo di compleanno

Esploriamo nel dettaglio i vantaggi e le caratteristiche di questa straordinaria offerta. Il costo mensile di 6,99€ ti assicura ben 130 GB di dati in 4G. E puoi aggiungere altri 50GB al mese attivando il servizio di Ricarica Automatica al primo rinnovo. Avrai quindi un totale di 180GB al mese, offrendoti la massima libertà di navigazione senza preoccupazioni di esaurire dati.

Per quanto riguarda le chiamate, con “Kena 6,99” hai minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e puoi inviare fino a 200 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali. La velocità di connessione è garantita fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, offrendo un’esperienza di navigazione senza interruzioni.

Costi ed altro

Un vantaggio aggiuntivo di questa offerta è la SIM gratuita, consentendoti di risparmiare sui costi di attivazione. Questa è un’opportunità conveniente per tutti coloro che cercano una soluzione completa per il proprio cellulare. Inoltre, in occasione del settimo compleanno dell’operatore low-cost di TIM hai anche il primo rinnovo e la spedizione in omaggio.

È importante tenere presente alcune condizioni: l’offerta è riservata a nuovi clienti Kena Mobile o a chi effettua la portabilità da operatori selezionati. Il traffico dati illimitato è soggetto a condizioni di utilizzo corretto. Nel caso in cui superassi il limite di dati disponibili, si applicherebbero le condizioni del Piano Base Kena.