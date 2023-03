Kena PROMO a 6,99 euro al mese con 130 GIGA

Kena ripropone ancora una volta la sua PROMO BOMBA a meno di 7 euro mensili con ben 130 GIGA di traffico internet in LTE sotto rete Telecom Italia. Questa proposta è valida solo in portabilità da determinati virtuali.

Kena PROMO: i dettagli

La tariffa nello specifico prevede ben 130 Giga di traffico internet in 4G fino a 60 Mbps in downlad e 30 Mbps in upload, minuti illimityati di chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 500 SMS sempre verso qualsiasi operatore. Il tutto per soli 6,99 euro ogni mese.

Nel canone mensile, inoltre, troviamo anche ben 7 Giga di internet da utilizzare mensilmente in roaming senza alcun costo aggiuntivo. La promozione in questione è valida soltanto se si richiede la portabilità da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu Italia, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

L’offerta telefonica del gestore ex Noverca è dunque richiedibile solo per chi decide di cambiare gestore e proviene dai carrier che abbiamo visto poco fa. Non è attivabile in alcun modo per chi intende attivare un nuovo numero o in altri scenari.

La tariffa non prevede vincoli contrattuali e si rinnova solo se c’è credito.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto sinora ha un contributo iniziale richiesto per l’attivazione pari a 4,99 euro una tantum. Inoltre, il costo della SIM e per la spedizione a casa sono completamente GRATIS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.