Kraken ottiene licenza crittografica negli Emirati Arabi Uniti

Kraken, noto exchange di criptovalute californiano, ha annunciato di aver ottenuto la licenza crittografica negli Emirati Arabi Uniti. Questo documento permetterà alla società di operare nel Paese fornendo agli utenti tutti gli strumenti per il trading avanzato di criptovalute.

Quindi, Kraken legalmente può fornire opzioni crittografiche nel centro finanziario internazionale di Abu Dhabi e Abu Dhabi Global Market, conosciuta come zona franca. Un importante risultato per questo exchange che sta raggiungendo diversi obiettivi.

Ricordiamo che Kraken è la seconda società di scambio ad aver ottenuto la licenza in questo Paese. Infatti, per “un pugno di giorni” il primato se l’è portato a casa Binance, primo broker-dialer crypto approvato per Abu Dhabi.

Kraken ottiene la licenza crittografica ad Abu Dhabi

Curtis Ting, Amministratore Delegato di Kraken, durante un’intervista con la CNBC, si è dimostrato particolarmente entusiasta e soddisfatto di questo traguardo. Poter operare legalmente ad Abu Dhabi permetterà all’exchange di offrire anche coppie di dirham degli Emirati Arabi Uniti per gli investitori locali:

Per noi, è davvero importante facilitare l’accesso ai mercati globali e alla liquidità globale assicurandoci che gli investitori e i trader della regione abbiano accesso alle valute locali.

Abbiamo parlato poco tempo fa di questo exchange. Infatti, proprio Kraken aveva dichiarato di vole donare 10 milioni di dollari in Bitcoin agli utenti ucraini, per sostenerli nella lotta contro l’attuale crisi umanitaria.

Inoltre, l’exchange Kraken nel Medio Oriente aveva già ottenuto approvazioni crittografiche per offrire i suoi servizi nel Bahrain e a Dubai. Quindi sembra proprio che, come per Binance, suo forte concorrente, la corsa agli Emirati Arabi sia già iniziata da un po’ di tempo.

