La carta di credito GRATUITA che stavi cercando finalmente disponibile

Stai cercando una carta di credito gratuita ma la cosa è particolarmente difficile? Vuol dire che stai guardando nei posti sbagliati.

Per questo motivo vogliamo presentarti l’eccezionale proposta di Advanzia Bank, una banca digitale europea che ha sede in Lussemburgo: Carta YOU.

Si tratta di una carta di credito priva di commissioni annuali e senza costi aggiuntivi per i prelievi presso gli sportelli bancomat in tutto il mondo. Ciò che rende questa offerta ancora più vantaggiosa è che non è necessario cambiare banca per ottenerla.

Ecco come ottenere Carta YOU in soli 2 minuti

Ottenere Carta YOU richiede solo 2 minuti. La procedura è semplice: basta andare sulla pagina dedicata alla carta di credito e compilare la propria anagrafica (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data di Nascita, Luogo di Nascita e Nazionalità).

Successivamente, devi inserire i dati di contatto (Città di residenza, Indirizzo, Numero civico, Codice Postale, Provincia, Paese di residenza, Telefono cellulare ed E-mail).

Dopo aver letto ed esaminato l’informativa sul trattamento dei dati, il documento di informazioni di base sul credito ai consumatori e l’opuscolo informativo CRIF, devi mettere una spunta per indicare di averli letti, poi cliccare sul pulsante “Richiedila ora!” e la richiesta della carta di credito sarà completata.

Tra i vantaggi offerti da Carta YOU di Advanzia ci sono l’assicurazione di viaggio gratuita, la possibilità di posticipare i tuoi acquisti fino a 7 settimane senza interessi e la sicurezza di essere accettata in tutti i negozi del mondo grazie all’appartenenza al circuito MasterCard. Chiedi subito la carta di credito senza costi di attivazione e goditi tutti i vantaggi di cui sopra.

