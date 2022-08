La carta Mastercard GRATIS e senza conto corrente

Carta You è una carta di credito emessa da Advanzia Bank, banca digitale specializzata in carte di credito e fondata in Lussemburgo nel 2005.

La carta appartiene al circuito Mastercard ed è quindi ampiamente accettata per pagamenti e prelievi in tutto il mondo, la sua peculiarità è che non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente o di cambiare banca.

Carta You è a canone zero e si richiede attraverso una semplice procedura online in pochi minuti. Non sono previste commissioni annuali, nessuna commissione per il prelievo di denaro contante in tutto il mondo o per il suo utilizzo all’estero.

Advanzia invierà ogni 15 del mese una fattura con il resoconto delle transazioni eseguite nel mese precedente, che andrà saldata entro il giorno 3 del mese successivo, offrendo l’opportunità di pagare senza interessi gli acquisti con un termine di scadenza fino a 7 settimane.

La fattura si potrà pagare tramite bonifico bancario dal proprio conto corrente o attivando un addebito diretto.

Oltre alla modalità ‘a saldo’ è anche possibile scegliere un rimborso flessibile frazionato (a rate). In questo caso verrà applicato un tasso di interesse di 1,75% mensili.

La modalità di pagamento frazionato permette di decidere se desidera trasferire l’importo intero o parziale. Non è necessario comunicare alla banca che si opta per il pagamento frazionato, basterà pagare una cifra a propria scelta, rispettando l’importo minimo, che ammonta al 3% del saldo della fattura ed è pari ad almeno 30 euro.

Advanzia Bank

Advanzia Bank è una banca digitale europea specializzata in carte di credito e soluzioni di pagamento con carta per consumatori, partner commerciali e istituzioni finanziarie. Advanzia è stata fondata nel 2005 in Lussemburgo. Con oltre 2 milioni di clienti di carte di credito Advanzia Bank è uno dei principali emittenti di carte di credito online in Germania con una forte presenza in Lussemburgo, Austria, Francia, Spagna e Italia.

