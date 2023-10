La gestione aziendale è più semplice con il conto corrente Tot

Il conto corrente Tot è una marcia in più rispetto ai classici conti correnti aziendali. È infatti dotato di strumenti appositi per semplificare la gestione delle finanze e di altri aspetti della contabilità. Fornisce un conto totalmente Italiano, abbinato a una carta di credito VISA Business, oltre a funzionalità per importare in automatico le fatture dal cassetto fiscale.

Conto Tot: il conto corrente aziendale che agevola la gestione

Il conto corrente Tot è un prodotto finanziario molto accessoriato, che include tutte le funzionalità più utili alle aziende. Oltre all’IBAN in Italiano e alla carta di credito VISA Business, permette di emettere bonifici SEPA online fino a 250.000€, pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, modelli F24, collegamenti a Entratel e Fisconline per il pagamento delle deleghe I24 da parte del commercialista, PagoPA e RiBa.

La carta di credito VISA Business è interamente controllabile dal pannello per quanto riguarda limiti di spesa e prelievo, nonché sospensione momentanea della carta, oltre a garantire il massimo della sicurezza. Ogni transazione è infatti verificata con tre passaggi: PIN virtuale da inserire durante le operazioni, codice OTP di conferma e riepilogo. Vi protegge inoltre da furti di denaro, frodi, addebiti non autorizzati o di beni acquistati, grazie all’assicurazione inclusa che vi rimborsa in situazioni del genere. Oltre a permettervi di prenotare alberghi e auto ovunque, è compatibile con i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay.

Tot semplifica al massimo la gestione amministrativa e contabile di tutti i giorni, garantendo il massimo dell’integrazione con qualsiasi software per la contabilità. Fa infatti uso di un sistema unico che restituisce dati in modo chiaro e comprensibile, tutto in unico posto. Con un click potete infatti compilare velocemente un bonifico SEPA, programmabile con i dati del beneficiario. Inoltre potete importare automaticamente tutte le fatture e i corrispettivi, in modo da sincronizzare i dati alla perfezione.

Aprite ora il conto Tot per godere di questo e altri vantaggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.