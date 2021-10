La nuova arte del copywriting social, da imparare per migliorare la comunicazione

La pubblicità sui social non è fatta solo a pagamento, tramite ad esempio la piattaforma Facebook Ads, ma anche andando a comunicare nel modo giusto con i propri followers e clienti, sui vari canali che oggi la rete ci mette a disposizione.

Il traffico non è solo a pagamento, e i risultati possono arrivare anche dalla copertura organica, ovvero la diffusione dei nostri post che viene ottenuta gratuitamente, semplicemente andando a postare qualcosa sui vari social network. Ci sono dei consigli e delle best practices anche per questo, e oggi a tal proposito consigliamo un corso di copywriting per social network.

La forza delle parole

Comunicare nel modo giusto è fondamentale, e il “copy” da inserire nei vari post è quello che si mette come testo sopra la foto o il video pubblicato all'interno delle piattaforme social. Fondamentale usare delle tecniche apposite per conquistare l'attenzione delle persone una volta che si riesce a fargli bloccare lo scorrimento del feed con la creatività creata, appunto immagine o video.

Utilizzare strumenti di questo tipo nel modo giusto ha un impatto concreto sulle conversioni, che possono essere quelle di acquisto o anche l'acquisizione di like o nuovi follower che andranno ad arricchire la platea del nostro brand o negozio. Questa prassi vale anche sul proprio profilo personale, e perfezionare la comunicazione dà percezione migliore anche a chi legge i nostri post, magari sul profilo privato.

In un contesto sempre più collegato quello della buona comunicazione rimane fondamentale e acquisirà sempre più importanza. Ad oggi con un corso specifico che ora è in sconto e ha circa 17000 allievi con il 98% delle valutazioni positive vi suggeriamo uno strumento concreto per migliorare la skill relativa alla comunicazione online direttamente da un docente che ha lavorato con società del calibro di Apple, Nike e Microsoft. Assolutamente di livello.