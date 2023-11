La nuova meme coin da 20x potrebbe superare Bitcoin, Ripple e Shiba Inu

Gli investitori sono spesso alla ricerca della migliore criptovaluta in termini di notizie e sviluppi per ampliare i loro wallet e massimizzare i loro rendimenti. Bitcoin (BTC), Ripple (XRP) e Shiba Inu (SHIB) sono alcune delle principali criptovalute in circolazione e si discute se NuggetRush (NUGX), una meme coin di grande valore, possa superare questi asset.

L’approccio di NuggetRush al gioco play-to-earn e il potenziale di crescita 20x ne fanno un’opzione redditizia tra le meme coin.

NuggetRush combina la tecnologia blockchain, la finanza decentralizzata (DeFi) e la monetizzazione in tempo reale, il tutto in un’esperienza di gioco coinvolgente. Questo progetto è dedicato ad avere un impatto sostenendo gli artigiani delle aree sottosviluppate.

Il marketplace NFT popolare di NuggetRush, con collezioni digitali uniche e rare, rende il progetto ancora più valido. Esploriamo l’offerta di NuggetRush e il suo potenziale per superare alcune criptovalute ben note.

NuggetRush (NUGX): estrarre, guadagnare, fare la differenza

Il piano di tokenomica e vesting di NuggetRush assicura una distribuzione efficiente dei token per il pubblico. Il periodo di maturazione comprende cinque round dopo la sua ICO blockchain, consentendo ai partecipanti di rivendicare i propri token in base al momento dell’acquisto.

La prevendita ha venduto oltre 16,1 milioni di token solo nel primo round a 0,01 $ ciascuno. NuggetRush punta a una capitalizzazione di mercato da 100 milioni di dollari. Questo obiettivo e il percorso fatto finora dalla prevendita sottolineano il potenziale 20x di NuggetRush.

L’investimento in criptovalute, il gioco e il cambiamento sociale tangibile si combinano in NuggetRush. Nello specifico, NUGX è un token basato su Ethereum ed è fondamentale per il gioco su blockchain “play-to-earn” (P2E), in cui l’estrazione di monete digitali porta a ricompense tangibili.

NuggetRush ha in programma di lanciare GameFi (Game Finance) per il suo gioco d’impatto, per consentire ai giocatori di scambiare le attività di gioco con valute reali come oro e contanti.

L’ecosistema di NuggetRush è trasparente e conveniente per la sua community perché non prevede tasse e imposte. Questa pratica incoraggia persino a partecipare alla sua ICO blockchain perché non ci sono costi aggiuntivi. Le proposte di questa nuova meme coin da 20x la rendono la migliore criptovaluta per trarre un profitto.

Bitcoin (BTC): oro digitale

Bitcoin è l’asset digitale più conosciuto e con la più alta capitalizzazione sul mercato delle criptovalute. Questa rete blockchain garantisce la sicurezza delle transazioni utilizzando la crittografia.

Come l’oro digitale, l’offerta limitata di BTC lo rende una riserva di valore affidabile. Dopo un periodo di volatilità dei prezzi, Bitcoin ha superato il livello di supporto di 30.000 $. Il valore di BTC è ora in costante aumento, insieme al sentimento positivo che lo circonda.

Ripple (XRP): consentire transazioni rapide ed efficienti

Ripple è un protocollo di pagamento blockchain che consente pagamenti veloci e affidabili. XRP offre una soluzione economica per i trasferimenti internazionali di denaro. Questa caratteristica, in particolare, ha fatto sì che le banche e i fornitori di servizi finanziari più importanti collaborassero con Ripple.

Ripple ha ottenuto risultati positivi dalle sentenze dei tribunali che l’hanno vista contrapposta alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense. Nonostante ciò, i problemi normativi rimangono, suscitando ancora incertezza tra alcuni investitori di XRP.

Shiba Inu (SHIB): meme coin nata per scherzo

Shiba Inu è una popolare meme coin a tema canino nota per la sua community dedicata conosciuta come “Shib Army”. SHIB presenta alcuni problemi di scalabilità e richiede un’utilità pratica che potrebbe influire sul suo valore a lungo termine. Questa sfida può dare a NuggetRush una copertura rispetto a SHIB perché NuggetRush offre vantaggi reali come alternativa alle meme coin.

Conclusione

Le discussioni hanno sollevato la questione se NuggetRush (NUGX) possa superare criptovalute come Bitcoin, Ripple e Shiba Inu. Questo traguardo può sembrare troppo ambizioso, ma NuggetRush ha ottenuto buoni risultati nella sua prevendita, come dimostra il sentimento rialzista che ha sostenuto il primo round di prevendita.

NuggetRush beneficia del clamore che le meme coin ricevono, ma offre comunque ai suoi utenti una piattaforma NFT popolare nella loro avventura di gioco, insieme ad altre utilità tangibili. Investi in NUGX e sperimenta una corsa al rialzo!

