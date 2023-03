La promo SelfyConto continua: per te zero spese e 4% di interesse

Ancora in auge la promo SelfyConto, che consente di aprire il conto a zero spese e di aumentare i propri risparmi a un tasso di interesse del 4% nei primi 6 mesi.

Al di là di questo, si tratta di un conto online completo che consente di accedere a una carta di debito, senza costi e commissioni, e tanti altri servizi, tra cui la Carta di Credito, che ha un costo mensile pari a 1 euro.

Come ottenere il tasso di interesse del 4% sulle somme vincolate per 6 mesi? Basta aprire il conto nella pagina ufficiale di Banca Mediolanum e accreditare lo stipendio.

Un’offerta questa veramente ottima, poiché ti consente di ottenere su 10.000 euro investiti interessi netti di 138 euro. Un investimento indubbiamente fruttuoso e completamente sicuro.

La procedura di apertura conto è abbastanza semplice, e lo è di più se usi lo SPID. Clicca sul link qui sotto per maggiori dettagli:

Promo SelfyConto: interessi al 4% per 6 mesi e zero spese

Come hai potuto vedere, la promo SelfyConto pensata da Banca Mediolanum è veramente ottima, soprattutto se intendi veramente far crescere i tuoi risparmi.

Ma quali caratteristiche possiede questo conto online? Vediamole:

canone azzerato per 12 mesi e per gli Under 30 , con gli Over che potranno evitare poi di pagare 3,75 euro al mese se rispettano alcune condizioni;

e per gli , con gli Over che potranno evitare poi di pagare se rispettano alcune condizioni; carta di debito gratuita per effettuare pagamenti e prelevare denaro in zona Euro;

carta di credito al costo di 1 euro al mese e con un plafond da 1.500 euro ;

; bonifici e varie operazioni bancarie senza commissioni.

Come vedi, il conto è veramente completo e privo di diversi costi fissi. Per aprire il conto, accedi al link qui sotto:

Riepilogando, se accrediti lo stipendio hai il tasso di interesse del 4% per i depositi a 6 mesi, non paghi il canone per un anno se sei Over 30, mentre è sempre gratuito se sei Under 30.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.