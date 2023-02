La segretezza vale di più con una carta anonima VIABUY

La segretezza di questi tempi non è mai troppa, soprattutto quando si tratta di gestire i propri soldi in sicurezza e senza l’occhio vigile delle istituzioni.

In fondo, gli utenti non desiderano altro che acquistare ed effettuare operazioni online senza che la loro privacy venga violata.

Ecco perché la corsa verso soluzioni finanziarie che garantiscono un alto livello di anonimato non si arresta, anzi tende ad aumentare di velocità.

In tal senso, la migliore è senza dubbio una carta prepagata con IBAN, magari di quelle che non diano la possibilità di identificare il titolare.

Esiste una carta di pagamento del genere? Certo! Si chiama VIABUY e possiede tutte le funzioni principali di un normale conto corrente.

VIABUY, la carta prepagata anonima con alti livelli di segretezza

Se vuoi aprire il conto VIABUY per ottenere la carta anonima, devi entrare QUI e cliccare su APRI ORA IL TUO CONTO.

La procedura è abbastanza semplice e, una volta completata, in pochissimi giorni ti arriverà la carta a casa.

Con questa carta puoi inviare e ricevere bonifici grazie al codice IBAN lussemburghese e tedesco, ma anche prelevare denaro contante presso gli sportelli ATM.

Per quanto riguarda i metodi di ricarica della carta sono presenti i bonifici SEPA, la modalità Giropay, quella SOFORT e altre.

Il canone annuo per la tenuta conto ammonta a 19,90 euro, a cui si aggiunge il costo di attivazione di 69,90 euro. Ciò vuol dire che per poter utilizzare la carta dovrai pagare subito 89,80 euro.

Adesso parliamo della segretezza di Carta VIABUY. Nel momento in cui aprirai il conto, dovrai scegliere il livello di anonimato tra queste tre opzioni:

IDV1 , con il limite di ricarica annuale che è di 1.000 euro ;

, con il limite di ricarica annuale che è di ; IDV2 , con cui limite si alza a 15.000 euro all’anno ;

, con cui limite si alza a ; IDV3, con il relativo limite fino 30.000 euro annui.

Il livello più alto di anonimato è, ovviamente, il primo, poiché non ti verrà neanche chiesta la carta di identità per aprire il conto. Non ti resta, quindi, che farlo subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.