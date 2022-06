LBank Exchange segue l'esempio di Binance: nuove assunzioni in corso

Tutti ormai sono consci, volenti o nolenti, che stiamo affrontando un inverno crittografico. Ciò ha portato diversi exchange a prendere decisioni importanti e, molto spesso, impopolari. Come Coinbase che ha licenziato 1.100 dipendenti. Diversa invece è la reazione di LBank.

Questo exchange di criptovalute, infatti, rispetto a molti altri, non ha deciso di effettuare tagli del personale. Al contrario, ha annunciato un piano che prevede nuove assunzioni di talenti nel mondo crypto e blockchain. Insomma, una decisione controcorrente rispetto a ciò che molti si aspetterebbero.

Se da una parte Nexo ha annunciato un piano per fornire liquidità agli exchange in difficoltà, LBank, invece, sta pensando di incrementare il suo staff con nuove figure professionali e ambite. Ciò permetterà alla società di costruire un programma vincente per il suo piano business futuro.

Ricordiamo che anche il CEO di Binance, Changpeng CZ Zhao, aveva fatto sapere che la società si sarebbe mossa per provvedere nuove assunzioni. Quindi, seguendo l’esempio di Binance, LBank ha deciso di organizzarsi per incrementare il personale nei suoi uffici globali.

Puoi decidere di aprire un conto gratuito oggi stesso su Binance. Questo exchange, primo al mondo per volume di transazioni, offre un universo di funzionalità per il tuo trading crypto. Inoltre, si propone anche con una sezione dedicata a NFT e Fan Token.

LBank e la forza del suo ecosistema

Il co-fondatore e CEO di LeBank, Allen Wai, crede fortemente nei progetti di questo exchange crittografico. Come Nexo, anche lui ha spiegato che la società si trova in momento favorevole grazie alla sua solidità commerciale ed economica:

Crediamo nel resistere alla tempesta prima della giornata di sole. LBank sta costruendo un forte ecosistema con gli utenti come fulcro e la struttura di cui tutti godiamo oggi è stata creata da un team di menti brillanti. Per noi, questo è un ottimo momento per portare più talenti là fuori che potrebbero aver purtroppo perso la loro fonte di sostentamento.

Perciò LBank sfrutterà questa occasione non solo per incrementare menti brillanti nel suo business, ma anche per aiutare chi di questi talenti ora si trova senza lavoro. Il successo dei suoi piani non sono solo parole, ma si vedono anche nei fatti.

LBank attualmente è cresciuta molto. Infatti, le sue recenti valutazioni di mercato contano oltre 1,7 miliardi di dollari in transazioni giornaliere. Inoltre, la società sta investendo in diversi progetti crittografici ecologici con collaborazioni importanti.

Insomma, LBank in parte sta seguendo il sentiero tracciato da Binance, primo al mondo per volume di scambi. Apri anche tu un conto gratuito su questo exchange e approfitta dei suoi vantaggi per investire in criptovalute, asset digitali, NFT e Fan Token.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.