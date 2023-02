Le carte di credito a zero spese più convenienti di febbraio

Perché una carta di credito piuttosto che una carta prepagata o una carta di debito? Il motivo è la convenienza sotto diversi punti di vista, soprattutto se è a zero spese.

Ad esempio, una carta di credito è estremamente utile per chi viaggia spesso all’estero, poiché consente di pagare ovunque e senza costi aggiuntivi.

Inoltre, la carta di credito rappresenta il miglior mezzo di pagamento per acquistare biglietti aerei online e per prenotare auto a noleggio e camere di albergo.

Naturalmente, come dicevamo, bisogna optare per la soluzione giusta, che in questo caso è quella che prevede l’azzeramento di molti costi.

Chi ha necessità di munirsi di una carta di credito, e non problemi di insolvenza oppure è protestato o cattivo pagatore, in questo mese di febbraio può scegliere tra due carte convenienti: Carta YOU di Advanzia Bank e la MasterCard Gold di ING Direct.

Carta YOU di Advanzia Bank e MasterCard Gold di ING Direct a zero spese: i dettagli

Entriamo nel merito di queste due carte di credito a zero spese parlando di Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta di credito senza commissioni di prelievo, senza canone annuale e senza costi di attivazione.

Per richiedere Carta YOU in soli 2 minuti basta compilare il modulo. Una volta accettata la richiesta da parte della banca, la carta verrà inviata all'indirizzo indicato in pochi giorni.

Con questa carta di credito il risparmio è garantito grazie alle commissioni di prelievo, che sono gratuite sia in Italia che all’estero.

MasterCard Gold di ING Direct è una carta di credito a saldo o a rate senza costi se viene attivato il piano PagoFlex per il rimborso a rate degli acquisti oppure se vengono spesi mensilmente 500 euro.

Rispetto a Carta YOU, con la quale non è obbligatorio aprire un conto corrente, la MasterCard Gold si ottiene soltanto se si apre in questa pagina il Conto Corrente Arancio, anch’esso gratuito.

