Le criptovalute attirano l’interesse delle banche, e su Bitpanda le troviamo a partire da 1€

Le banche: Cambiamento della percezione

Fino a poco tempo le banche si dimostravano scettiche e critiche in merito al mercato delle criptovalute, trattando il tutto con distacco e paragonavano quel mondo al mondo del gioco d’azzardo o comunque ad un qualcosa di pericoloso per gli investitori.

Dopo gli ultimi tempi le banche stesse sono dovute tornare sui propri passi riguardo il mondo cripto, dovendo necessariamente accettare la concretezza nell’utilizzo delle criptovalute nel mondo reale.

Secondo un sondaggio condotto da una società Americana del settore, il 2022 potrebbe essere l’anno della svolta, infatti, pare che venga addirittura a raddoppiare il numero di banche che offrirebbe servizi di ogni genere accessibili attraverso il pagamento con criptovalute.

Questo aspetto potrebbe portare di conseguenza all’aumento di investitori che si cimenteranno nel mercato delle monete virtuali.

Sempre secondo la società di consulenza americana, le criptovalute attrarrebbero i clienti anche per i minori costi relativi al trasferimento rispetto a dei canonici bonifici. Infatti un trasferimento in criptovalute sarebbe più rapido, sicuro e meno costoso rispetto ai metodi tradizionali che impiegano di solito dei giorni.

Simile discorso potrebbe essere fatto in merito alla carte di credito tradizionali, pare che presto dovranno vedere la concorrenza delle nuove carte di pagamento in criptovalute.

