Le due carte di credito più convenienti di novembre

Le carte di credito rappresentano un mezzo indispensabile per fare qualsiasi acquisto, sia in Italia che nel modo.

Molte persone le usano per sostenere spese di importo medio o elevato, ottenendo in cambio dei rimborsi a saldo o a piccole rate il mese successivo all’acquisto.

Attualmente quali sono quelle che convengono di più? Senza indugio, Carta Oro American Express e MasterCard ING Direct. Vediamole entrambe nei dettagli.

Carta oro American Express

Carta oro American Express rientra nella categoria delle carte di credito a saldo. Consente di effettuare acquisti in Italia e all’estero.

Questa carta è ideale per coloro che sono spesso in viaggio, poiché sono incluse coperture assicurative, un’assistenza personalizzata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e la possibilità di accesso a prestigiosi servizi.

Richiedendola in questo mese di novembre si risparmia sul canone, che viene azzerato per il primo anno e, per quelli successivi, ammonta soltanto a 14 euro al mese.

La promo attuale consente di risparmiare sui costi di attivazioni, che sono a zero. In più si riceveranno 200 euro di sconto sugli acquisti se la spesa ammonta a 2.000 euro nei primi 3 mesi successivi all’attivazione.

Con Carta Oro è possibile prelevare denaro contante in Italia fino a 500 euro ogni 8 giorni, mentre all’estero la soglia sale a 999 euro.

Ogni anno vengono inclusi 50 euro di voucher ed è possibile l’accumulo di punti, che possono essere trasformati a ogni spesa in premi.

Per richiedere Carta Oro American Express, cliccare qui.

Carte di credito Mastercard Gold ING

È una carta a rate o a saldo ed è esclusivamente riservata ai titolari di un conto corrente ING Direct.

Richiedendo la carta in questo mese di novembre insieme all’apertura di un Conto Corrente Arancio entrando in questa pagina, il canone sarà a costo zero il primo anno per entrambi. Non si pagano costi di attivazione.

Attivando il piano PagoFlex si può ottenere la versione a rate. Il plafond è personalizzabile, mentre i prelievi giornalieri ammontano a 600 euro.

Sono inclusi tanti servizi digitali, tra cui Tutto Sotto Controllo, che permette l’impostazione dei limiti di spesa, e Sicura, con cui fare acquisti online in totale sicurezza.

