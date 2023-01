Le funzionalità aggiuntive dei terminali SumUP per aumentare le vendite

SumUP è un servizio di pagamento digitale che ha cambiato il modo di intendere i pagamenti tramite carte di credito, di debito o prepagate. In effetti, tutti i terminali SumUP sono all’insegna dell’innovazione.

Si tratta di POS completamente mobili e che non necessitano di collegamento alla linea telefonica per accettare pagamenti.

Le soluzioni che SumUP offre sono diverse e tutte con funzionalità aggiuntive che riflettono l’evoluzione dei sistemi fintech, applicabili non soltanto ai conti dei privati, ma anche alle attività finanziarie delle imprese.

Con un POS SumUP non è richiesto un conto corrente separato, ma il terminale può essere collegato a quello che l’azienda già possiede, in modo che tutti i pagamenti tramite carta vengono subito accreditati.

Quali sono i terminali SumUP?

I terminali SumUP sono di quattro tipologie:

SumUP Air: funziona con collegamento all’app su uno smartphone, è trasportabile in tasca e consente 500 transazioni per ogni ricarica. Il costo del terminale è di 39,99 euro .

. SumUP Air con base: funziona con collegamento Wi-Fi o al cellulare e consente 50 transazioni per ogni ricarica. Prevede una base per la ricarica e accetta tutte le carte di credito, di debito o prepagate. Il costo è di 44,99 euro .

. SumUP Solo: questo terminale si connette con scheda SIM o tramite Wi-Fi. Presenta uno schermo LCD digitale, accetta tutti i circuiti di pagamento e costa 79,98 euro .

. SumUP 3G Stampante: la connessione avviene tramite scheda SIM o Wi-Fi. È un terminale con base di ricarica e stampante e abilitato a tutti i sistemi di pagamento. Costa 129,99 euro.

Oltre ai lettori di carte mobile, SumUP mette a disposizioni altri strumenti e funzionalità, come un conto aziendale, i pagamenti via link, alcuni sistemi di gestione attività opzionali, come negozi online, fatturazione elettronica, buoni spese e sistemi di cassa.

Tutti questi elementi combinati hanno reso SumUP molto richiesto dalle attività con o senza partita IVA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.