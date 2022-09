Le migliori azioni green secondo Avatrade

Imaggiori Paesi stanno dirottando la propria produzione verso una direzione sostenibile per l’ambiente e sempre più società adottano per la propria produzione fonti di energie pulite, come energia eolica, solare, idroelettrica ed altre sorgenti di energia rinnovabile che non sono legate a scarsità o all’emissione di sostanze nocive per l’ambiente.

Avatrade ha stilato una lista delle azioni Green da tenere sott’occhio nel 2022, vediamola insieme:

General Motors

Il gigante automobilistico statunitense, General Motors, ha annunciato a un enorme aumento degli investimenti nel settore delle auto elettriche per diventare un leader del settore e battere l’attuale concorrenza di Tesla. L’affermato marchio automobilistico americano ha tutti gli strumenti per affrontare questa nuova sfida, innanzitutto ha già introdotto le modifiche necessarie nelle sue catene di produzione per l’elettrificazione dei suoi motori.Nel corso del 2021 hanno avuto su base annua una performance superiore al 35% alla quale occorre aggiungere anche la performance sul tasso ci cambio del dollaro statunitense rispetto all’euro; entrambe le performance potrebbero continuare anche per il 2022.

NIO

NIO è il maggior produttore leader di veicoli elettrici premium in Cina. Dal 2020 le sue quotazioni sono cresciute di oltre il 1000 %. Nel 2021 ha perso circa un 30% della suo valore per lo più a causa del difficile anno passato dal mercato delle auto elettriche in Cina e alle difficoltà sugli approvvigionamenti di materie prime che si sono manifestati da Marzo 2021. Il 2022 potrebbe essere l’anno del recupero di quanto perso dall’azienda , in quanto potrebbe amplificare il proprio business non solo nella Cina e negli stati Uniti ma anche nei mercati emergenti dove sono stati siglati nuovi accordi sulla produzione di auto elettriche NIO.

NextEra Energy INC

NextEra Energy è una tra le maggiori holding di servizi elettrici nel pianeta, dopo un 2021 con performance intorno al 20% ha una buona possibilità di crescita. Il core della società è nella produzione di energia elettrica pulita e rinnovabile entro il 2024.

ADM

La Archer Daniele Midland Co è una multinazionale statunitense che opera nel settore alimentare. Si occupa della lavorazione di cereali, cacao e di semi attraverso l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili; negli ultimi anni è entrata anche nel mercato delle risorse rinnovabili attraverso la produzione di biocombustibili. I suoi prodotti sono esportati in tutto il mondo. Dopo un 2021 con una performance intorno al 30%, ci sono tutte le basi per una continuazione del trend anche per il 2022.

Per aprire un conto demo gratuito e iniziare ad investire con Avatrade clicca qui.

Tra i pionieri del trading online fin dal 2006, AvaTrade permette di operare sui mercati attraverso un’interfaccia facile da usare e funzionalità innovative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.