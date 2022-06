Le mille sfumature di Revolut in una nuova carta

A volte si sceglie un operatore fintech per i servizi erogati, a volte lo si sceglie per un calcolo matematico di convenienza, altre volte per la fiducia nel brand. Revolut ha tutte le carte in regola per essere scelto in ognuno di questi tre casi, poiché ha tutto quanto necessario per emergere e farsi apprezzare nel merito. Una volta tanto, però, è la forma a farsi notare ed anche in questo

Revolut, una nota di colore

vuole evidentemente cavalcare l’onda e farsi trovare in prima fila.

La novità è infatti non tanto in nuove app o nuovi servizi, quanto in un nuovo tipo di carta che ribalta le precedenti linee cromatiche del gruppo: dall’elegante nero delle carte tradizionali, infatti, si passa ai mille colori della nuova versione “Chromatic“. Si tratta di una carta del tutto unica ed in edizione limitata che, grazie ad una speciale pellicola dicroica, offre un effetto cangiante e particolarmente simpatico.

Una carta che vuol farsi notare, insomma. La nuova Chromatic è disponibile gratis per tutti gli utenti standard che fanno un upgrade ad un qualsivoglia piano a pagamento entro il 1 luglio (poche ore ancora per poterne approfittare, insomma). Gli utenti che hanno già un piano a pagamento, invece, possono optare per la nuova soluzione con un costo pari a 12,99 euro.

Le carte di debito Revolut sono contactless e possono essere utilizzate su Google Pay e Apple Pay. Ogni carta può essere personalizzata con dei limiti di spesa, il blocco di alcuni metodi di pagamento (es. online) e in caso di necessità può essere bloccata e sbloccata facilmente tramite app.

La novità annunciata da

è un semplice tocco di colore, insomma: peculiare e distintivo, per una carta che riserva le migliori qualità nel chip e nei servizi che si celano al suo interno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.