Le tendenze di XRP indicano potenziali rendimenti 10x

Alla luce dell’ottimismo rialzista che si è recentemente diffuso sul mercato delle criptovalute, diversi token hanno iniziato a sfruttare il loro potenziale di rialzo. Questa settimana, Ripple (XRP) si è unita al gruppo di criptovalute in verde, sostenendo un’impennata di oltre il 58% in un mese. Ora che il token ha iniziato a stampare guadagni per i trader di XRP, gli analisti sono ottimisti sul fatto che la recente tendenza lasci presagire un potenziale ritorno di 10x per gli attuali investitori.

Proprio come Ripple, InQubeta (QUBE) sta registrando un sentimento rialzista. Gli investitori si sono interessati alla prevendita in corso di InQubeta, riconoscendola come la migliore criptovaluta in cui investire per realizzare profitti a lungo termine. Il token QUBE ha anche fornito notevoli rendimenti agli investitori iniziali e gli esperti sono ottimisti sul fatto che la rapida crescita della prevendita sia una prova della proiezione del 15.000% che InQubeta dovrebbe registrare entro il 2025.

InQubeta (QUBE) promette guadagni enormi per gli investitori nella prevendita

InQubeta ha mantenuto la sua posizione di criptovaluta con le migliori prestazioni. Gli investitori di tutto il mondo sono stati attratti dalla sua continua ICO di criptovaluta perché offre loro l’opportunità di entrare sul settore miliardario dell’intelligenza artificiale a prezzi scontati.

InQubeta permette alle startup di intelligenza artificiale di coniugare offerte, azioni e ricompense in NFT e di quotare sul marketplace NFT della piattaforma, dove gli investitori possono acquistare. Questo modello garantisce un vantaggio per i trader in criptovalute principianti perché gli NFT frazionari possono soddisfare qualsiasi budget e le ricompense sono elevate.

Investendo in InQubeta, gli investitori trarranno inevitabilmente profitto dalla crescita delle startup e avranno una parte del previsto boom del mercato dell’intelligenza artificiale. La piattaforma offre anche altri vantaggi, come lo staking per i possessori di QUBE, che è impostato per garantire un reddito passivo agli utenti. Questa funzione di staking, in combinazione con le capacità deflazionistiche e di governance, aumenta l’attrattiva di QUBE come token ricco di utilità, rendendola una delle migliori criptovalute in cui investire ora.

Queste offerte vantaggiose hanno scatenato una frenesia di acquisto durante l’ICO di criptovaluta di InQubeta, in quanto gli investitori hanno riconosciuto che l’evento è il momento migliore per investire nel progetto in rapida ascesa. Il token QUBE è attualmente quotato a 0,0161 $, ma potrebbe offrire un rendimento straordinario alla fine della prevendita, quando varrà 0,0308 $. Gli investitori sono fiduciosi nel potenziale di InQubeta di mantenere i guadagni promessi, come dimostra la vendita di oltre 479 milioni di token, che ha fruttato più di 4,5 milioni di dollari.

L’ottimismo di InQubeta è così alto che gli analisti prevedono una crescita del 15.000% entro il 2025. Questa previsione è verosimile se si considera l’impennata enorme che la quotazione su exchange di QUBE potrebbe innescare. QUBE ha già aiutato i trader di criptovalute principianti che hanno investito inizialmente a ottenere un guadagno di oltre il 130% da quando è stata aperta la prevendita.

Ripple (XRP) accenna a un potenziale rialzo nonostante i blocchi della regolamentazione

La scorsa settimana, XRP La scorsa settimana, XRP è tornato popolare sui social, in quanto il suo prezzo indicava una spinta al rialzo. Ora il token ha mantenuto le aspettative, salendo del 12%. Ripple è stata coinvolta in una tesa battaglia legale con la SEC, che ha influito sulle sue quotazioni, ma si sta lentamente riprendendo. Lo slancio rialzista è una reazione a diversi sviluppi dell’azienda Ripple.

Ripple ha recentemente ottenuto le autorizzazioni per effettuare servizi di pagamento a Dubai e in Georgia. Questa notizia ha innescato una pressione d’acquisto per XRP, in quanto gli investitori si sono riversati sulla criptovaluta. Si tratta di una grande vittoria per Ripple, in quanto attirerà un numero ancora maggiore di investitori istituzionali verso la criptovaluta e scatenerà altri straordinari rialzi verso nuovi massimi. Gli esperti sostengono che, nonostante l’effetto negativo delle pressioni normative, XRP sia sulla buona strada per offrire rendimenti 10X se continua con questa striscia vincente.

Conclusione

È evidente che Ripple e InQubeta siano posizionate per aumentare di valore. Nonostante ciò, XRP è una criptovaluta volatile. Se Ripple dovesse avere ulteriori intoppi nella causa in corso, XRP potrebbe crollare, quindi gli esperti hanno consigliato di diversificare gli investimenti investendo in criptovalute più stabili come QUBE. Il token ha il potenziale di proteggere dalla volatilità e ha anche un’elevata trazione verso l’alto, che potrebbe significare notevoli rendimenti per gli investitori. Gli investitori rimangono ottimisti su InQubeta perché l’arrivo di investitori istituzionali e l’adozione popolare del progetto potrebbero far salire il prezzo di QUBE per anni.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.