Le tre migliori carte di credito attuali senza costi

Coloro che sono alla ricerca di carte di credito gratuite, si troveranno di fronte alle tre migliori scelte possibili: la carta di credito MasterCard Gold di ING Direct, Carta Oro di American Express e Carta YOU di Advanzia Bank.

È un vero e proprio podio, in cui a vincere è quella di ING Direct. Andiamo ad analizzarle una per una per vedere i vantaggi che offrono.

Carte di credito Mastercard Gold di ING Direct

Mastercard Gold di ING Direct è una carta di credito a saldo che si ottiene aprendo un Conto Corrente Arancio in questa pagina.

Offre una serie di vantaggi, tra cui il canone gratuito e i zero costi di attivazione. Inoltre viene accettata ovunque in Italia e nel mondo in quanto appartiene al circuito MasterCard.

Con questa carta è possibile prelevare fino a 600 euro al giorno, a cui vengono applicate commissioni pari al 4%. La promozione è valida fino al 31/12/2022.

Inoltre, aprendo un Conto Corrente Arancio, si potrà ottenere un conto deposito alle cui somme vincolate viene applicato un tasso di rendimento fino al 2,50% lordo.

Carta di credito Oro di American Express

Anche questa carta è a saldo. Non ha bisogno di presentazioni poiché si tratta di una carta di pagamento molto conosciuta e famosa. Sia il canone che i costi di attivazione sono a zero.

Carta Oro è una carta pensata per coloro che desiderano servizi esclusivi, un plafond pressoché illimitato e la flessibilità dei prelievi.

Appartenente al circuito AEC, viene accettata in qualsiasi parte del mondo e tramite la quale è possibile prelevare denaro fino a 500 euro ogni settimana in Italia e fino a 999 euro all’estero.

Le commissioni applicate sono pari al 3,90%. La richiesta di Carta Oro va fatta accedendo qui.

Carta YOU di Advanzia Bank

Carta YOU di Advanzia Bank è a rate, non prevede costi di attivazione e l’azzeramento del canone è per sempre. Inoltre è inclusa un’assicurazione viaggi, che è gratuita.

Appartiene al circuito MasterCard e viene accettata ovunque sia in Italia che nel mondo. Si possono acquistare prodotti e servizi sia online che in strutture fisiche, senza pagare spese e costi di gestione.

Per richiedere Carta YOU basta entrare in questa pagina.

