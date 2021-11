Ledger Nano S: portafoglio crypto tra sconti e potenziale

Se hai già iniziato ad investire in criptovalute, oppure se ci stai pensando, ecco uno strumento che può tornarti decisamente utile. Si chiama Ledger Nano S ed è un portafoglio hardware all'interno del quale potrai inserire i tuoi Bitcoin, il tuo pacchetto di Ethereum o altre valute ancora. Chissà, magari potresti depositarne una frazione per poi regalare il tutto a qualcuno: sarebbe un regalo di Natale pieno di fascino e di potenzialità. Grazie allo sconto di questo Cyber Monday, l'investimento è di appena 41,30 euro: semplicemente la base, la minima soglia d'ingresso per poi dar vita ai primi investimenti.

Ledger Nano S, crypto portafoglio

Così Ledger racconta il prodotto, facendo capire facilmente quanto valore possa avere per chi possiede crypto asset:

Quando hai criptovalute, ciò che possiedi è una chiave privata che ti dà accesso alle tue monete digitali. Devi tenere questa chiave al sicuro. I portafogli hardware sono il modo migliore per proteggere le criptovalute. Sono l'unico wallet che archivia in modo sicuro la chiave privata offline. Una volta che hai protetto la tua criptovaluta, gestiscila con Ledger Live, uno sportello unico per ottenerla, scambiarla e far crescerla.

Se non ti fidi di un portafoglio online, insomma, questa è la soluzione ideale. L'app consente di gestire oltre 1800 valute differenti ed il funzionamento è estremamente semplice.

Le dimensioni sono minime: un piccolo gioiellino pieno di fascino e che, in tempo di grandi aspettative per le criptovalute, può regalare un porto sicuro dal quale dar vita ai propri investimenti (di qualunque dimensione essi siano). Per chi vuole sperimentare e sperimentarsi, investire e sognare: il valore sta tutto in questa chiave da poco più di 40 euro, senza che le proprie valute debbano essere conservate altrove.