Leo Messi a Parigi, con i fan token $PSG nel portafogli

Senza alcun dubbio il colpo di calciomercato di questa estate rovente è rappresentato dal passaggio di Leo Messi a Paris Saint-Germain: il 10 argentino (a Parigi indosserà la maglia numero 30) ha salutato Barcellona e i suoi tifosi per intraprendere una nuova avventura. La notizia trova posto su queste pagine per il modo in cui la società ha accolto il fuoriclasse nella capitale francese, con un pacchetto di benvenuto colmo di fan token.

Leo Messi, il nuovo 30 del $PSG

Si tratta di $PSG, emessi da Socios.com, realtà sempre più legata al mondo del calcio e main sponsor dell'Inter per la prossima stagione. Non è dato a sapere quanti né il valore complessivo. Tra le altre società già legate alla piattaforma da partnership di vario tipo ci sono anche Juventus, Milan, Roma, Atletico Madrid, Manchester City, Everton e Barcellona.

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, il fan token del Paris Saint-Germain è scambiato a circa 36 euro. A fine giugno il valore era al di sotto dei 10 euro e nei giorni scorsi è arrivato a superare la soglia dei 50 euro, proprio in concomitanza con l'annuncio dell'acquisto di Messi, che guadagnerà 35 milioni di euro a stagione (cash). Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer della società.

Abbracciare completamente Socios.com e i fan token $PSG si è rivelato un successo enorme per il club. Siamo stati in grado di interagire con un nuovo pubblico globale, generando un significativo flusso di entrate digitali.

Nei giorni scorsi il PSG ha reso noto di aver ottenuto dalla prefettura locale il via libera a riempire le gradinate del Parco dei Principi. Nel fine settimana lo stadio accoglierà decine di migliaia di tifosi per il match contro lo Strasburgo.