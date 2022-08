Lettore POS mobile SumUp Air in offerta con Qonto

Quando si parla di lettori POS, sono diversi i parametri utili per la scelta di un servizio rispetto alla concorrenza.

Ai costi, siano di acquisto che di mantenimento, si aggiungono facilità d’uso, l’assenza di burocrazia e un’assistenza tempestiva. Allo stato attuale, è difficile trovare piattaforme in grado di fornire queste certezze. Va però detto che esistono le eccezioni.

Il lettore POS mobile SumUp Air infatti, offre uno strumento compatto e semplice da utilizzare, supportato da un’app mobile che rende il suo utilizzo alla portata di tutti.

Non solo: grazie alla collaborazione tra SumUp e Qonto, chi è in possesso di un conto online su quest’ultima piattaforma, può ottenere il lettore a condizioni fortemente vantaggiose. L’acquisto del dispositivo per tali utenti infatti, è di appena 14 euro.

Qonto e SumUp: un binomio ideale per gestire i pagamenti digitali e le entrate

Questa sinergia sembra quanto mai giusta viste le caratteristiche uniche di due piattaforme complementari.

Qonto infatti è una è la soluzione rapida e completa per semplificare gli aspetti quotidiani della finanza, dai pagamenti alla contabilità. Si tratta di uno strumento utile per risparmiare tempo, automatizzando diversi tipi di attività operativa e potendo contare su un’assistenza di prim’ordine.

La flessibilità dei piani disponibili, le carte e gli strumenti di pagamento, sono apprezzabili da parte di qualunque tipo di cliente.

D’altro canto, SumUp Air si rivela uno strumento ideale da collegare a Qonto per quanto riguarda la gestione dei pagamenti digitali degli esercenti. Il dispositivo ultracompatto, rende questo lettore POS ideale per qualunque tipo di attività, compresi bar e ristoranti.

Le commissioni dell’1,95% e l’assenza di canoni e costi fissi, rendono questo strumento uno dei più apprezzati nel settore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.