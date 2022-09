Lettore POS con zero pratiche burocratiche: quale scegliere

Con l’obbligo di accettare i pagamenti digitali, qualunque attività commerciale in regola ha dovuto adottare un lettore POS.

Se questi strumenti offrono delle comodità, in molti casi comportano anche una serie di problematiche da non sottovalutare. Se i canoni salati e i costi nascosti sono potenzialmente problematiche non da poco, le pratiche burocratiche di molti prodotti e servizi del settore sono un ostacolo da tenere in considerazione.

I tempi di attivazione, le tante scartoffie da compilare e tra cui districarsi, possono essere un disagio non da poco per l’esercente. Per fortuna, esistono alcuni lettori che riducono ai minimi termini tali procedure.

In tal senso è possibile, per esempio, considerare POS Easy. Stiamo parlando di una piattaforma che si occupa di pagamenti digitali riducendo al minimo le procedure di iscrizione e attivazione.

In tal senso, basta accedere al sito del servizio e cliccare sul pulsante Richiedilo subito per avviare la procedura. Dopo aver fornito alcuni documenti personali e dell’azienda, il lettore POS verrà inviato nel giro di pochi giorni e, una volta tra le mani dell’esercente, sarà già possibile utilizzarlo.

Con POS Easy pratiche burocratiche pressoché nulle: ricevi il tuo lettore e lo utilizzi fin da subito

Ovviamente, questo servizio non è apprezzabile solo per questioni burocratiche. Tra i tanti vantaggi offerti da POS Easy infatti, figura l’assenza di un canone: l’unico costo, oltre all’acquisto, è legato a una piccola percentuale (pari all’1,4%) sulle transazioni.

Il dispositivo, basato su un sistema operativo Android, è collegato alla dashboard Axerve myStore. Ciò consente di tenere sempre sotto controllo le proprie entrate, il tutto attraverso un’interfaccia facile da padroneggiare.

In caso di problemi poi, la piattaforma garantisce il supporto da parte di tecnici specializzati, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00.

E il costo? Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere POS Easy con lo sconto del 70% rispetto al prezzo di listino, pagando dunque solo 50 euro (più IVA).

