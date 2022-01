Lokky: la tua assicurazione 100% personalizzata!

Il mondo delle assicurazioni si è ormai adeguato da tempo alla digitalizzazione, accelerata anche dalla Pandemia, che ci ha un po' abituati tutti al “fai da te” nell'attivare servizi. Non potendo, o essendo diventato complicato, farlo di persona nelle sedi fisiche preposte. Lokky è sicuramente un'ottima soluzione in tal senso.

Chi è Lokky ? Si tratta di un intermediario assicurativo indipendente e la sua missione è proporre a micro-imprese, professionisti e freelance una polizza 100% personalizzata e 100% digitale.

Utilizzando un algoritmo molto avanzato, già testato su migliaia di clienti, Lokky consente di ottenere in pochi passaggi e in pochi minuti, la polizza più adatta alle esigenze della propria attività. Che si potranno decidere di personalizzare ulteriormente con altre garanzie aggiuntive.

Richiedere un preventivo è anche molto facile ed in fondo gradevole: basterà rispondere ad alcune semplici domande relative al proprio business. Al fine di ottenere la soluzione più adatta ai propri reali bisogni assicurativi.

Lo scopo finale è quello di far pagare solo ciò che serve realmente, senza servizi aggiuntivi non richiesti e non graditi, che finiscono solo per sfiduciare il cliente, caricandolo altresì di altri oneri indesiderati.

Scopriamo altro sul mondo di Lokky.

Lokky: caratteristiche servizio

Ecco alcuni pilastri fondanti del suo mondo.

Personalizzato

Solo le garanzie necessarie, senza inutili costi aggiuntivi

Veloce

Preventivo in 1 minuto, polizza in meno di 10 minuti

Digitale

Preventivo, pagamento, polizza e gestione sono online

Attività coperte

Ecco i vari settori per i quali Lokky offre i suoi servizi.

Edili e Installatori

Per Elettricisti, Idraulici, Imprese Edili che lavorano presso terzi ed in cantiere. RC Terzi, RC Collaboratori, Danni a Condutture e RC Postuma. Possibilità di annullare la franchigia.

A partire da 150€

Beauty

Per i professionisti della bellezza: centri estetici, parrucchieri, barbieri, profumerie… La copertura completa per danni a terzi, all’immobile, alle attrezzature, alle vetrine.

A partire da 175€

Gelaterie

Per gli artisti del gelato italiano. Soluzione per la gelateria che include le coperture per le merci refrigerate, le attrezzature, il fabbricato, le vetrine e la responsabilità civile.

A partire da 168€

Pasticcerie

Soluzione personalizzata per le pasticcerie che include le coperture per il contenuto, le merci refrigerate, le attrezzature, il fabbricato, le vetrine e la responsabilità civile.

A partire da 154€

Panetterie

Pensata per i panettieri e gli artigiani dell’arte bianca, include danni al fabbricato, al contenuto e responsabilità civile. È incluso il pronto intervento ed è possibile annullare la franchigia.

A partire da 168€

Abbigliamento

Dedicata ai professionisti del fashion: abbigliamento, calzature, articoli in pelle, … Copertura per danni all’immobile, alla merce, alle vetrine; Furto e Responsabilità Civile.

A partire da 100€

Scopri di più sul mondo Lokky da questo link!