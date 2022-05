Lokky: cashback del 15% su tutte le polizze acquistate

Il fenomeno della criminalità digitale ha assunto nel corso degli ultimi anni delle dimensioni preoccupanti.

Stiamo parlando di una minaccia sia per quanto concerne la privacy personale, sia in ottica puramente economica nonché nell’ambito professionale. Proprio per questo sono sempre più numerose le iniziative mirate ad arginare tali pericoli.

Sotto questo punto di vista, merita senza ombra di dubbio una citazione Lokky, un’azienda che si occupa proprio di proteggere professionisti, artigiani e freelance dagli eventuali danni informatici legati a tali attività illegali.

Nello specifico, la polizza Lokky Cyber Risk, viene considerata come una delle migliori soluzioni in questo nuovo settore.

Lokky e Polizza Cyber Risk: come vivere Internet senza stress e timori

La polizza Lokky Cyber Risk ha come chiaro obiettivo quello di coprire eventuali spese e perdite economiche derivate da attacchi informatici. Questa formula inoltre, va a offrire anche l’intervento di un esperto del settore per ripulire i dispositivi infetti da eventuali malware, trojan, casi di ransomware o virus vari.

Questa formula assicurativa, nella sua forma base, definita Smart, prevede un massimale di 25.000 euro che, per la versione Top, raggiunge i 250.000 euro. Quest’ultima soluzione va però ben oltre al semplice risarcimento, offrendo una Diaria giornaliera e coprendo anche le spese per il ripristino dell’immagine aziendale.

Richiedere un preventivo di Lokky Cyber Risk richiede appena un minuto e una decina per ritrovarsi con la polizza tra le mani, già pienamente funzionante. Sia il preventivo che i pagamenti e la gestione della stessa avviene online, attraverso l’apposito portale offerto da Lokky. Tutto dunque molto comodo, semplice e disponibile in tempi a dir poco contenuti.

Come se tutto ciò non bastasse, l’azienda ha deciso di offrire un’interessante offerta ai suoi nuovi clienti. Lokky infatti, ha deciso di offrire un cashback del 15% su tutte le polizze stipulate entro il 31/05/2022, rendendo ancora più conveniente questa formula assicurativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.