MACCIOVERSE: Maccio Capatonda conquista il metaverso

Oltre 110.000 persone connesse in contemporanea, più di 438.000 spettatori raggiunti attraverso varie piattaforme e quasi 250.000 utenti coinvolti tra riproduzioni e iscrizioni: sono questi i numeri di MACCIOVERSE, serie originale in cinque episodi che vede protagonista Macco Capatonda e trasmessa in anteprima nel metaverso.

Metaverso: il primo episodio di MACCIOVERSE è da record

L’esordio è avvenuto il 25 settembre in un cinema virtuale grazie a Somnium Space, per giungere poi il giorno successivo su Elisium di Elimobile. Nata da un’idea di Marcello Macchia (in arte Maccio Capatonda), è scritta in collaborazione con Danilo Carlani, Clemente Meucci, Andrea Mancini e Luigi Luciano (Herbert Ballerina). Alla regia Danilo Carlani e Alessio Dogana, con la produzione affidata a Micidial e Freak Factory.

Il primo episodio, intitolato Effetti Call-Laterali, è visibile per intero in streaming anche su YouTube. Questa la sinossi.

MACCIOVERSE racconta di Maccio, un lavoratore 2.0, che si ritrova a essere inglobato in quegli strumenti tecnologici che ora sono così tanto utili quanto distruttivi. Vivere in una perenne call di lavoro, tra freeze dello schermo, mal di schiena e bizzarri effetti collaterali nella vita di tutti i giorni è una delle tante condizioni che Maccio si ritroverà ad affrontare, cercando di districarsi tra mondo virtuale e reale. Ambientata a Roma in un futuro distopico alla Black Mirror, MACCIOVERSE parla di tutti noi, di come cambieranno i nostri gusti, le nostre abitudini e i nostri sentimenti a causa della tecnologia.

Gli altri episodi debutteranno uno alla volta, ogni lunedì. Nel cast sono presenti anche Myriam Lugarà (Myriam), Valerio Desirò (Valerio), Pippo Lo Russo (Pippo) e Luca Confortini (Luca).

