Come vedere Manchester United-Nottingham Forest in streaming

Manchester United-Nottingham Forest in campo nella suggestiva cornice dell’Old Trafford, per la semifinale della Carabao Cup. Grandi favoriti i padroni di casa, che all’andata hanno chiuso l’incontro con un secco 0-3 maturato durante i 90 minuti giocati al City Ground. Per i Red Devils si tratterebbe della prima finale nel torneo dal lontano 2016-17, quando una doppietta di Ibrahimović decise il risultato finale ai danni del Southampton di Gabbiadini. Si parte alle ore 21:00 di mercoledì 1 febbraio.

Manchester United-Nottingham Forest in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca in italiano affidata alla voce di Riccardo Mancini. Il collegamento prenderà il via pochi minuti prima del calcio d’inizio, con analisi e ultimi aggiornamenti dagli spogliatoi. Al termine, invece, i consueti approfondimenti, le interviste e gli highlight. Si sfidano due squadre che in Premier League si trovano rispettivamente al quarto e al tredicesimo posto della classifica.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni mandate in campo dal primo minuto dai due tecnici, ten Hag e Cooper, nel tentativo di bucare la difesa avversaria.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Martinez, Varane, Shaw, Casemiro, Fred, Elanga, Fernandes, Garnacho, Weghorst;

Nottingham Forest: Hennessey, Aurier, Worral, Boly, Lodi, Mangala, Danilo, Freuler, Scarpa, Johnson, Denis.

