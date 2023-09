Massimizza i risparmi con Conto Deposito di Crédit Agricole al 4% annuo

Con Crédit Agricole hai accesso a un conto online a canone zero con vantaggi eccezionali! Il Conto Deposito ti offre sui tuoi risparmi vincolati il 4% di tasso annuo lordo per 9 mesi e Buoni Regalo Amazon.it dal valore fino a 200 euro.

Inoltre, questa soluzione prevede anche la Carta Visa Debit Evoluta per gestire i tuoi pagamenti in totale sicurezza e praticità.

Approfitta subito di questa grande occasione per gestire le tue finanze in modo semplice e conveniente. Scopri come aprire il tuo conto in pochissimi minuti e solo online con Crédit Agricole.

Un Conto Deposito per massimizzare i risparmi

Se vuoi gestire le tue spese in modo facile e veloce, apri il Conto Online Crédit Agricole cliccando su questo link.

Con questo conto avrete tanti vantaggi e funzionalità utili. Inoltre, potrai attivare un Conto Deposito al 4% in pochissimo tempo e senza difficoltà. Non perdete l’occasione di provare questa soluzione smart.

Il servizio di Conto Online a canone zero offre un incentivo di 50 euro di Buoni Regalo Amazon.it e la chiusura del precedente conto corrente da parte di Crédit Agricole.

Inoltre, la Carta Visa a canone zero è compatibile con Google Pay e Apple Pay e consente di ricevere fino a 100 euro di Buoni Regalo Amazon.it in caso di utilizzo.

Infine, il Conto Deposito al 4% garantisce un tasso annuo lordo del 4% per 9 mesi se sottoscritto entro il 30 novembre e offre un incentivo di 50 euro di Buoni Regalo Amazon.it.

Detto ciò, non devi far altro che cliccare sul link qui sotto, aprire il conto e depositare sul conto deposito una somma di denaro a tuo piacimento per farla fruttare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.