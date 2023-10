Massimizza i tuoi risparmi con Conto Arancio: guadagna il 4% annuo lordo

Fino al 31 dicembre 2023, ING offre un’incredibile opportunità ai suoi nuovi clienti: tasso di interesse lordo del 4% sul tuo conto deposito per un anno, fino a un massimo di 100.000 euro. Approfitta di questa favolosa promo aprendo il conto cliccando sul link qui sotto.

Conto Arancio ING: ecco come guadagnare il 4% annuo lordo in modo semplice e sicuro

Per approfittare di questa promo, devi aprire e attivare Conto Arancio ING entro il 31 dicembre 2023. L’apertura è gratuita e non ci sono costi nascosti.

Dopo aver effettuato un bonifico, l’interesse lordo annuo del 4% verrà applicato alle somme depositate fino a un massimo di 100.000 euro per i successivi 12 mesi, garantendo una significativa crescita dei tuoi risparmi.

Conto Arancio è noto per la sua flessibilità: non c’è alcun vincolo, consentendoti di prelevare o depositare le somme ogni volta che ti piace senza pagare ulteriori commissioni. Gli interessi maturati ti verranno accreditati nel tuo Conto Arancio alla fine dell’anno, o quando il conto sarà chiuso.

Se hai già un Conto Corrente Arancio o un altro prodotto ING, l’apertura di Conto Arancio avviene nella tua Area Riservata su ing.it.

Nel caso in cui non sei cliente ING, puoi richiedere l’apertura del Conto Arancio direttamente dal sito web. Tieni presente che, a condizione che il conto abbia solo un titolare, puoi richiedere l’apertura del Conto Arancio anche al momento dell’apertura del Conto Corrente Arancio.

Ricorda che quest’opportunità di investimento rimarrà valida solo fino al 31 dicembre 2023. Apri un Conto Arancio subito online per cogliere l’occasione di un rendimento lordo annuo del 4%, senza costi nascosti o vincoli. Non lasciarti sfuggire questo modo semplice e conveniente per aumentare i tuoi risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.