MasterCard: arriva la carta crypto tutta privacy e senza commissioni

In tutto il mondo sta facendo eco la notizia che Edge, la società di criptovalute con sede a San Diego, ha annunciato il lancio di una nuova crypto card. Si tratta di Edge MasterCard, una carta di debito crittografica che ha due importanti qualità.

La prima è che non raccoglie dati, assicurando all’utente intestatario che la utilizza il massimo della riservatezza e della privacy. La seconda, invece, è che non costa nulla perché non addebita commissioni di transazione. Ecco l’annuncio pubblicato sull’account Twitter dell’azienda:

Zero commissioni. Finanziamento istantaneo — Con Edge MasterCard tutti possono ora spendere BTC, DOGE, DASH, LTC e BCH istantaneamente, senza bisogno di informazioni personali.

Un annuncio che è stato subito accolto dagli utenti con grande entusiasmo. Il servizio dovrebbe essere particolarmente vantaggioso e interessante. Purtroppo però attualmente sembra che la società debba lavorare per risolvere alcune sfide sorte durante il lancio:

In questo momento, ci è stato chiesto di rimuovere i nostri contenuti e sospendere la disponibilità del programma di carte mentre lavoriamo diligentemente con il nostro gestore del programma di carte e l’emittente delle carte per risolvere queste sfide impreviste il più rapidamente possibile.

Questo programma è pienamente conforme alle regole e ai regolamenti stabiliti dagli organismi di regolamentazione e al programma di carte basate su modelli del nostro emittente di carte.

Se stai cercando un exchange che in Italia offra una carta di debito con cui pagare ogni acquisto tramite i propri asset digitali, la soluzione è Bitpanda. Questa piattaforma, depositando un minimo di 100 euro, permette di ottenere la sua carta di debito crypto con ritorno di criptovalute a ogni acquisto.

Edge MasterCard: la crypto card tutta privacy

Edge MasterCard è la prima carta crypto completamente votata sulla privacy. Sul sito di Edge, prima della rimozione dei contenuti, si leggeva che addirittura non è indicato nome o indirizzo associato alla carta. Perciò le transazioni risultano completamente private.

Paul Puey, co-fondatore di Edge, si è detto entusiasta di questo progetto. In occasione del lancio di questa speciale crypto card “anonima”, ha affermato:

Orgoglioso di annunciare la Edge Mastercard senza informazioni personali necessarie per l’attivazione o l’utilizzo. Spendi in modo confidenziale presso qualsiasi commerciante statunitense che accetta Mastercard.

Attualmente non sappiamo quando verrà ripristinato il servizio. Tuttavia ciò dimostra quanto l’adozione delle criptovalute stia toccando livelli importanti. Gli utenti di tutto il mondo chiedono soluzioni pratiche e rispettose della privacy per i pagamenti.

In Italia, uno degli exchange abilitati che offre carte di debito crittografiche è Bitpanda. La sua politica trasparente e la funzionalità cashback rendono questa opzione davvero interessante. Aprendo un conto gratuito potrai abbinare una criptovaluta principale con cui pagare i tuoi acquisti. Inoltre, potrai anche assegnarne di secondarie e selezionarle in qualsiasi momento tramite la comoda app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.