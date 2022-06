MasterCard inaugura la sua rete di pagamenti Web3 e NFT

MasterCard è al lavoro per consentire l’utilizzo delle sue carte negli acquisti NFT. Una notizia particolarmente esplosiva e con un potenziale immenso per l’ecosistema dei Token Non Fungibili se si pensa che all’attivo in tutto il mondo ci sono 2,9 miliardi di carte.

Pensando al volume generato nel 2021, registrato dal report annuale pubblicato da NonFungible sugli NFT, la prospettiva per questo settore si fa ancora più ampia. Dall’arte allo sport, ai videogiochi, agli oggetti da collezione e alle piattaforme del metaverso, questo mercato conta alcuni dei più grandi nomi.

MasterCard, in un comunicato ufficiale pubblicato il 9 giugno 2022, ha annunciato il suo avvicendamento al mondo degli NFT. Infatti, Raj Dhamodharan, vicepresidente esecutivo dei prodotti e partnership di attività digitali e blockchain dell’azienda, ha dichiarato:

Ci siamo innovati nell’ultimo anno per realizzare questi miglioramenti. Nell’ambito di questo progetto, siamo lieti di annunciare che stiamo lavorando per abilitare il commercio NFT con Immutable X, Candy Digital, The Sandbox , Mintable, Spring , Nifty Gateway e il provider di infrastrutture Web3 MoonPay .

Stiamo collaborando con queste aziende per consentire alle persone di utilizzare le loro carte Mastercard per gli acquisti NFT, sia che si tratti di uno di questi mercati o che utilizzino i loro servizi di crittografia.

L’idea generale è questi nomi siano solo un punto di partenza per integrarne molti altri. Il mercato NFT è in forte crescita e a dirlo non è propaganda, ma sono i numeri. Tutti possono acquistare Token Non Fungibili perché esistono exchange abilitati proprio a questo.

MasterCard inaugura il processo di acquisto di NFT

“Riteniamo che il processo di acquisto di un NFT debba essere più semplice e sicuro“, ha detto Raj Dhamodharan in merito a questo nuovo progetto di MasterCard. Una novità che sta attenzionando molto l’indotto NFT.

Tra l’altro, stando a quanto dichiarato da MasterCard, non sarà necessario acquistare prima criptovalute e poi NFT. Basterà solamente comprare Token Non Fungibili sul mercato scelto dall’utente. Ciò avvicina i sistemi di pagamento della società al Web3:

Con l’aiuto di queste società, l’adozione in espansione di Web3 da parte di Mastercard, una nuova versione di Internet basata su blockchain, si aggiunge al nostro lavoro esistente portando la nostra rete di pagamento al nuovo mercato NFT di Coinbase, aperto a tutti gli utenti di Coinbase a maggio. Nel complesso, queste integrazioni sono progettate per rendere le criptovalute più accessibili e aiutare l’ecosistema NFT a continuare a crescere, innovare e attirare più fan.

MasterCard sta applicando la sua suite completa di funzionalità per aumentare la sicurezza dei clienti e offrire loro protezioni molto simili a quelle che hanno quando effettuano transazioni in un negozio fisico e online con carta:

Questi ultimi sforzi – spiega MasterCard – hanno lo scopo di sfruttare l’enorme potenziale del mercato NFT, aumentando le scelte di pagamento per i consumatori e ampliando le comunità NFT. Non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro con tutte queste aziende per assicurarci che questo mercato possa diventare ancora più accogliente, accessibile e facile.

