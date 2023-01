MasterChef: guarda la settima puntata in streaming

Puntuali come un timer da cucina, siamo giunti all’appuntamento con la settima puntata di MasterChef Italia 12, in onda questa sera (giovedì 26 gennaio) alle ore 21:00. La trasmissione giunge così al suo giro di boa. Come sempre, è un’ esclusiva Sky, da guardare per chi lo desidera anche in streaming. Vediamo qualche anticipazione per capire cosa attende gli aspiranti chef dopo le conserve e i supplì della scorsa settimana, conditi da qualche momento di tensione.

Come vedere in streaming la settima puntata di MasterChef

Reduci dall’eliminazione di Ivana costretta a togliere il grembiule e a lasciare per sempre lo show (la patata cruda è stata fatale), i concorrenti dovranno fare i conti con le nuove prove sottoposte dall’ormai consolidato e inflessibile trio di giudici formato da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Ad aprire le danze sarà una temibile Black Mystery Box, seguita poco dopo da un Pressure Test e infine da uno Skill Test. Ecco un corposo riepilogo di quanto avvenuto giovedì scorso, il meglio (e il peggio) visto ai fornelli.

È inoltre prevista la partecipazione straordinaria di un ospite d’eccezione, Jeremy Chan, classe 1987 e stellato internazionale che a Londra ha aperto il celebre ristorante Ikoyi. Lo vedremo salire questa sera sul palco di MasterChef Italia 12 per dire la sua.

