MasterChef Italia: guarda la puntata 11 in streaming

Dopo le eliminazioni di Francesco e Lavinia, rimangono solamente sei concorrenti in gara nella cucina di MasterChef Italia: Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, Roberto e Sara si daranno battaglia questa sera nella puntata 11 del cooking show. Giunti a questo punto, ogni errore può fare la differenza. Il primo dei due episodi in programma inizierà alle ore 21:15 di giovedì 23 febbraio e sarà, come sempre, trasmesso in esclusiva su Sky.

Come vedere in streaming la puntata 11 di MasterChef

A giudicarli sarà da tradizione l’inflessibile trio di giudici formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Proponiamo di seguito la visione del consueto lungo filmato con il riepilogo di quanto accaduto la scorsa settimana, il meglio e il peggio, tra la preparazione di un amuse-bouche, un pre-dessert e una prova finale sotto l’occhio vigile dell’ospite d’eccezione Enrico Crippa.

Siamo ormai quasi giunti al traguardo finale: l’ultimo appuntamento con MasterChef Italia 12 andrà in scena tra sette giorni esatti, giovedì 2 marzo. Nell’occasione sarà incoronato il vincitore di questa edizione, iniziata a metà dicembre con un totale pari a venti concorrenti in gara, fin da subito alle prese con test culinari di ogni tipo e prove svolte in esterna.

Ricordiamo infine che tutte le puntate del cooking show sono visibili con un abbonamento a Sky Q (30 giorni a soli 9 euro), lo stesso che include anche l’accesso a Netflix e Paramount+, oppure con la sottoscrizione alla piattaforma NOW (soli 3 euro per il primo mese). In entrambi i casi, c’è anche la possibilità di vedere centinaia di film anche in prima visione e gli episodi di serie come l’acclamata The Last of Us che sta tenendo incollati allo schermo milioni di spettatori.

