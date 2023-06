Meta permetterà download app da Facebook: ecco come

Proprio mentre Meta spiega come l’IA gestisce il feed di Facebook e Instagram, giungono nuove indiscrezioni per quanto concerne la piattaforma social numero uno al mondo. Il gigante di Mark Zuckerberg, infatti, potrebbe introdurre una sorta di app store all’interno di Facebook, anche se esclusivamente nell’Unione Europea. Alla luce della nuova legge Digital Markets Act (DMA), che entrerà in vigore nel 2024, il servizio potrebbe permettere il download diretto di applicazioni terze senza accedere a siti Web esterni.

Facebook permetterà il download diretto di app?

Secondo quanto ripreso da Engadget e The Verge, a partire dal prossimo anno i consumatori dell’Unione Europea potrebbero riuscire a scaricare servizi aggiuntivi da Facebook senza dover visitare l’app store proprietario di Apple e Google rispettivamente per iOS e Android, o negozi di terze parti. Si tratta di una novità che riguarderà soltanto gli utenti del Vecchio Continente, in quanto le regole del DMA impongono ai fornitori di consentire ai consumatori di scaricare qualsiasi app da applicazioni concorrenti.

Di conseguenza, il futuro di Facebook potrebbe essere legato anche alla realizzazione di una sorta di app store interno…o forse no?

Stando alle prime indiscrezioni, infatti, Meta potrebbe introdurre all’interno di Facebook un nuovo tipo di pubblicità che porterà gli utenti al download diretto dell’applicazione d’interesse. La società, tramite il portavoce Tom Channick, ha già confermato questo piano: “Siamo sempre stati interessati ad aiutare gli sviluppatori a distribuire le loro app e nuove opzioni aggiungerebbero più concorrenza in questo spazio. Gli sviluppatori meritano più modi per portare facilmente le loro app alle persone che le vogliono”, ha dichiarato.

Meta, dunque, non prenderà nemmeno una percentuale minima dai guadagni degli sviluppatori e consentirà loro di utilizzare qualsiasi sistema di fatturazione desiderino. Per il momento, però, resta un test.