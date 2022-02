Metaverso: entrate per 7,5 miliardi di dollari nel casinò di Decentraland

Dati record arrivano dal metaverso di Decentraland. Infatti, durante gli ultimi tre mesi ICE Poker, il casinò di Decentral Games, ha registrato entrate per totale di 7,5 milioni di dollari. Una cifra interessante che rivela quanto spendono i giocatori di poker nella realtà aumentata. Non solo, ma il numero di utenti giornalieri impegnati a giocare d’azzardo supera i 5.000.

Metaverso da record in Decentraland

Chi dice che nel metaverso ci si annoia perché non c’è nulla da fare forse non è mai stato al casinò di Decentral Games sito in Decentraland. L’azienda aveva iniziato ad acquistare terreni virtuali circa un anno e mezzo fa, investendo molto su questo mondo virtuale. Il DAO conferma che i pacchetti del gioco accumulati fino a questo momento superano il migliaio. Nonostante l’investimento sia stato supportato anche da Decentraland, l’aspettativa è molta vista la spesa.

Apparentemente sembra essere stata ripagata visti i numeri registrati nell’ultimo trimestre. Secondo alcune stime rivelate dal fondatore di Decentral Games, Miles Anthony, il suo casinò nel metaverso di Decentraland avrebbe visto entrate pari a 7,5 milioni di dollari. Inoltre, si parla di un afflusso giornaliero sui tavoli di poker di circa 6.000 giocatori. Si tratta di circa il 30% degli utenti giornalieri che bazzicano Decentraland.

In qualsiasi momento – ha dichiarato Anthony – abbiamo oltre 1.000 giocatori che giocano a poker. Non sembra un gran numero di utenti, ma quando si tratta del metaverso aperto, è piuttosto sostanziale considerando che il problema principale in questo momento con i metaversi è che sono vuoti.

Tutto sommato, pare proprio che in ICE Poker, il casinò virtuale sito in Decentraland, ci sia un certo numero di utenti attivi. L’attività di gioco produce anche importanti rendimenti per essere un gioco di poker gratuito per il metaverso. Tuttavia, ogni giocatore deve acquistare uno dei dispositivi indossabili NFT prima di poter realizzare vincite reali. Tali dispositivi sulle altre piattaforme come OpenSea sono in vendita a prezzi elevati che superano i 6.000 dollari.