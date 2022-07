Metti al sicuro i tuoi Bitcoin sfruttando il Prime Day

Chiunque possieda Bitcoin ha due possibilità sostanziali per proteggere le proprie criptovalute. La prima è un servizio online che possa difendere il wallet da attacchi e violazioni esterne ( Binance e Coinbase per citare due exchange utili allo scopo); la seconda è un cold wallet fisico, da conservare, nascondere e difendere affinché possa costituire nel tempo la chiave elettiva per l’apertura del proprio forziere e la gestione dei propri cryptoasset.

Se si sceglie un modo “fisico” per difendere le proprie criptovalute, si avranno meno problemi con i cracker, ma sicuramente più problemi di altro tipo: perdere la propria “chiave”, infatti, significa perdere le proprie criptovalute. Occorre dunque garantire una conservazione sicura, in luogo sicuro e su materiale in grado di offrire le giuste garanzie. Può costare meno di un exchange e può offrire maggiori garanzie volendo, purché si facciano le cose per bene. Meglio ancora se si approfitta del Prime Day, dove gli sconti popolano anche questo tipo di strumenti.

Cold wallet: gli sconti del Prime Day

Questi alcuni esempi:

Keystone – 47,20 euro (-20%)

“Realizzata con acciaio di grado 304, la tavoletta Keystone offre la combinazione ideale di forza, mobilità e resistenza alla corrosione“: resiste al fuoco ed è progettata per essere indistruttibile, consentendo di memorizzare fino a 24 parole utili ad identificare la parola segreta necessaria per la gestione del proprio wallet. Risulta compatibile con tutti i portafogli hardware e software BIP39, Ledger Nano, Trezor.

Material Bitcoin – 88,08 euro (-20%)

Incisione laser su piastra in grado di garantire 200 anni di durata. Garantita la sicurezza del wallet da appositi protocolli di tutela: “Questa chiave viene generata nel momento stesso in cui viene incisa da un laser a fibre ottiche su una piastra di acciaio AISI 304L di alta qualità e, nel momento successivo, viene completamente cancellata dalla memoria del sistema. […] L’intero processo si svolge in una stanza sorvegliata con accesso limitato, in cui non si può entrare con un telefono cellulare o qualsiasi dispositivo fotografico o video. La chiave privata non rimane nel nostro sistema”.

Portafoglio crittografico IDiskk – 47,99 euro (-20%)

Si configura come una iconica chiave contenente una chiavetta che, in abbinata ad apposita app “icoldwallet”, consente di accedere ai propri cryptoasset

Portafoglio hardware 100% Air-gap – 108 euro (-20%)

Con touchscreen da 4 pollici, memorizza le criptovalute (oltre 1000 supportate) e la chiave non può essere trafugata

Ognuno potrà scegliere in base al modo in cui si sente più sicuro e “padrone” dei propri cryptoasset. Risparmiare è cosa buona, ma sulla sicurezza non si può transigere: maggiore è il quantitativo di criptovalute conservate, maggiore è il grado di attenzione che occorre riversare sulla conservazione delle stesse. Delegare ad un exchange potrebbe non essere sempre ideale, ma anche conservare sotto il cuscino potrebbe non rivelarsi un’idea geniale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.