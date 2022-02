Microsoft potrebbe collaborare con GameStop per i giochi NFT

GameStop, lo abbiamo detto qualche giorno fa, vuole entrare a tutti i costi nel mercato dei giochi NFT. Per far questo ha annunciato la nuova collaborazione con Immutable X. Dal comunicato ufficiale, pubblicato settimana scorsa, si legge che “diventerà anche un partner e una piattaforma di livello 2 per GameStop e il mercato NFT della società che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno“. Secondo alcuni recenti rumors pare proprio che anche Microsoft si unirà a questa nuova partnership.

Potrebbe essere quindi un buon momento per investire con MetaverseLife. Si tratta del primo portafoglio intelligente di eToro che permette di acquistare azioni e criptovalute direttamente nel metaverso. Tra queste, è disponibile anche quella di Microsoft che dovrebbe beneficiare di quest’ultima notizia in vista di una collaborazione con GameStop.

Microsoft in aiuto a GameStop per lanciare integrazioni NFT nei giochi

Stando alle ultime voci arrivate da Reddit, Twitter e alcuni dirigenti, Microsoft potrebbe completare l’accordo tra GameStop e Immutable X della scorsa settimana. Il colosso fondato da Bill Gates dovrebbe servire a GameStop per lanciare integrazioni NFT nei giochi già esistenti e in quelli che saranno realizzati ex novo.

La notizia è arrivata grazie all’account Twitter “@P_MackD” che ha pubblicato in un suo tweet la foto della conversazione tra Immutable X e i dirigenti di Microsoft. Attore della corrispondenza è Yorke Rhodes III, direttore del dipartimento di blockchain della Microsoft. Dopo aver taggato l’azienda, Xbox e GameStop, nel suo tweet ha suggerito il ruolo che Microsoft potrebbe avere nella partnership tra Immutable X e GameStop. Il tweet riporta la frase misteriosa: “Probabilmente niente“.

Ovviamente tutte queste notizie hanno avuto un impatto notevole sulle azioni di GameStop avviando un’ascesa di circa il 13% in un giorno solo. Questa nuova idea di una possibile partnership con Microsoft sta facendo bene al mercato azionario legato sia al mondo dei videogame che del metaverso.

Potrebbe perciò essere una buona idea anticipare un possibile trend positivo di Microsoft presente in MetaverseLife, il portafoglio intelligente di eToro per acquistare azioni e criptovalute direttamente nel metaverso.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi