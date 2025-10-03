Microsoft Edge 141: novità per PDF e sicurezza

Microsoft ha rilasciato ieri una nuova versione del browser. Edge 141 include due novità principali che riguardano i documenti PDF e la sicurezza in ambito aziendale. Gli utenti troveranno inoltre aggiornamenti per quattro funzionalità, una delle quali è relativa ai dati che possono essere cancellati alla chiusura del browser.

Novità e aggiornamenti di Edge 141

La prima novità riguarda il visualizzatore PDF integrato in Edge. Ora è disponibile quello di Adobe per gli utenti enterprise su Windows. Microsoft sottolinea che questo cambiamento migliora prestazioni, accessibilità e compatibilità. Permette inoltre di aggiungere funzionalità esclusive. Gli amministratori IT possono utilizzare la policy NewPDFReaderEnabled per controllare il visualizzatore predefinito.

La seconda novità è relativa alla sicurezza. La nuova funzionalità Local Network Access limita o blocca la capacità di un sito web di inviare richieste ai server sulla rete locale. Quando un sito web tenta di connettersi, Edge mostra un messaggio di autorizzazione. Ciò protegge la privacy e la sicurezza, mantenendo la compatibilità con i moderni standard web. La funzionalità è attualmente disabilitata per impostazione predefinita (deve essere attivata tramite flag), ma verrà attivata a partire da Edge 143.

Edge 141 può effettuare la traduzione in tempo reale dei video in diverse lingue. La funzionalità non è disponibile in tutti i mercati e in tutte le lingue. Inoltre devono essere rispettati due requisiti hardware minimi: CPU quad core e 12 GB di RAM.

Altre due funzionalità sono riservate alle aziende. Gli amministratori IT possono attivare/disattivare Microsoft 365 Copilot Chat in Edge for Business (viene mostrata/nascosta l’icona nella barra degli strumenti) e attivare/disattivare l’anteprima del contenuto quando viene posizionato il puntatore del mouse sulla scheda.

Microsoft ha infine modificato il comportamento dell’impostazione “Cancella i dati di navigazione alla chiusura“. Le voci relative a password e dati dei moduli sono state eliminate. Possono ancora essere cancellati tramite l’impostazione “Cancella i dati di navigazione“.