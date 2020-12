Quando parliamo della migliore stampante per casa del 2020 ci riferiamo a quei modelli che risultano perfetti per un impiego prettamente aziendale, ma da poter utilizzare anche in ambito domestico e in questo periodo di smart working. In questa guida andremo a fornirti una panoramica completa ed esaustiva sull’argomento.

Vedremo in particolare quali sono le caratteristiche che una stampante per casa e in particolare per un uso in smart working non può non avere, le differenze tra stampanti a laser e a getto d’inchiostro, come funzionano quelle multifunzione e i modelli migliori presenti attualmente sul mercato. Buona lettura!

Stampante Laser o getto d’inchiostro: le differenze

In sostanza bisogna decidere quale acquistare in base all’impiego che se ne vuole fare. Ma andiamo con ordine, partendo da una premessa: le tecnologie di riferimento, per quanto riguarda le stampanti consumer, sono due, ovvero a getto d’inchiostro e laser.

Nei paragrafi seguenti vediamo le principali differenze tra stampanti a getto d’inchiostro e laser.

Come funziona una Stampante a Laser

Per prima cosa vediamo come funziona una stampante a laser. I modelli in questioni sono caratterizzati da tre elementi: unità laser, toner e tamburo fotosensibile. Quest’ultimo subisce una carica elettrostatica positiva, che viene eliminata dal laser in corrispondenza delle aree da stampare: il risultato è una sorta di impronta a cui il toner fa aderire la sua polvere, fissata grazie ad un getto di aria calda.

La loro azione rende la stampa veloce, di qualità e con costi operativi più bassi rispetto alle ink-jet. Perfette per stampare in gran quantità e soprattutto documenti. La versione a colori di questa tipologia di stampanti costa di più.

Come funziona una Stampante a getto d’inchiostro

E di conseguenza adesso analizziamo come funziona una stampante a getto d’inchiostro. Questa tipologia di modelli, detta anche ink-jet, integra un sistema basato su micro-getti di inchiostro depositati sulla carta.

Costano meno delle stampanti a laser, ma bisogna prestare attenzione al prezzo delle unità consumabili. Solitamente in quelle a colori sono presenti da 2 a 7 cartucce. Risultano particolarmente ideali per la stampa fotografica.

Quando scegliere una Stampante Inkjet

Non esiste una stampante migliore rispetto all’altra con riferimento alla tipologia da scegliere: dipende dall’utilizzo che ne intendi fare. Per quanto riguarda le stampanti a getto d’inchiostro, ovvero le inject, rappresentano la scelta migliore per un utilizzo di media intensità e per la stampa di documenti testuali, disegni e illustrazioni.

Le stampanti inkjet sono sicuramente più performanti sul piano della precisione di stampa e dei colori. Detto questo, come dicevamo nel paragrafo precedente, bisogna fare attenzione ai costi: i cambi di cartuccia sono più frequenti.

Quando scegliere una Stampante Laser

Se invece hai l’esigenza di stampare testi in gran quantità, è preferibile optare per una stampante laser, anche per la loro velocità.

Questa tipologia di stampanti si suddivide in monocromatiche (solo in bianco e nero) e a colori. Per quanto riguarda la resa dei contenuti grafici, di solito è migliore sui modelli inkjet.

Perché scegliere una Stampante Multifunzione?

Sono tra le più vendute, perchè permettono si di stampare, ma anche di scansionare e copiare i documenti. Sul mercato sono presenti anche alcuni modelli con la funzione fax (indicati per un impiego prettamente aziendale).

Quindi se hai bisogno di un dispositivo che assolva a più compiti, che abbia anche lo scanner, le stampanti multifunzione sono ciò che fa al caso tuo.

Stampante Fotografica: quali caratteristiche deve avere

Le stampanti fotografiche sono dispositivi che permettono di stampare le foto su carta fotografica. Prima di acquistare la stampante fotografica, devi prendere in considerazione alcuni aspetti e caratteristiche.

Tra queste, la velocità di stampa, il tipo di connessione con il pc, il peso, la dimensione e il prezzo. Non solo: in commercio esistono stampanti fotografiche portatile che permettono di stampare in formato 10 x 15 cm.

Tipi di Cartucce inkjet: testina integrata o serbatoio

Le stampanti inkjet sono di due tipi: abbiamo quelle che utilizzano cartucce con testina integrata e quelle che invece montano cartucce individuali, dove la testina è all’interno della stampante e le cartucce dei semplici serbatoi che contengono l’inchiostro.

Una stampante con cartucce a testina integrata richiede pochi interventi da parte dell’utente, ma ha soprattutto una caratteristica che la rende particolarmente interessante: l’inchiostro che raggiunge la pagina è superiore, dal momento che non viene sprecato per la pulizia delle testine. Questo perchè le cartucce con testina integrata necessitano di meno inchiostro per la pulizia (a volte non ne hanno proprio bisogno).

Invece, il vantaggio principale della cartucce inkjet individuali, veri e propri serbatoi, è che ciascun colore è sostituibile in maniera indipendente dagli altri. Dunque, si può sostituire solo un colore utilizzato di più. Un grosso risparmio, oltretutto sono anche ricaricabili in maniera molto semplice.

Caratteristiche di una stampante per casa

Ora entriamo nel cuore della nostra guida, analizzando tutte le caratteristiche di una stampante assolutamente fondamentali per poter effettuare una scelta consapevole e in linea con le proprie esigenze. Ecco ciascuna caratteristica analizzata nel dettaglio.

Velocità di stampa e scansione (PPM, IPM)

Partiamo dalla velocità di stampa: devi assicurarti che quest’ultima sia compatibile con le tue esigenze. Viene espressa in secondi con riferimento alle foto e in pagine per minuto (PPM) per quanto concerne i documenti.

Il secondo parametro, IPM, rappresenta il numero di immagini per minuto che la stampante è capace di professare. Dunque, se sei solito scansionare diversi documenti, prendi come riferimento questo valore.

Risoluzione di Stampa (DPI): qual è una buona risoluzione?

La risoluzione di stampa, espressa in DPI (punti per pollice), indica il livello di definizione delle immagini stampate su carta. Più il valore è alto e migliore è la qualità delle stampe.

Connettività Varie e Connessioni di Rete

Per collegarsi a PC, smartphone e tablet, le stampanti più moderne sfruttano le reti Wi-Fi, ma in alcuni modelli c’è anche il supporto a Bluetooth e NFC così da poter stampre direttamente da dispositivi mobile.

Ti consigliamo di appurare se la stampante è compatibile con i servizi di stampa wireless dei vari produttori hardware e con quelli di stampa sul cloud. Questi ultimi permettono di ordinare la stampa di una foto o un documento tramite Internet.

Interfaccia utente e Compatibilità con i Sistemi Operativi

Prima di effettuare l’acquisto di una stampante, è bene appurare in maniera attenta anche la sua compatibilità con il sistema operativo installato sul tuo PC.

Le stampanti si possono comunque installare su tutte le versioni più recenti di Windows e macOS. In ogni caso, meglio verificare il tutto e non trovare delle sorprese una volta comprato il dispositivo.

Consumo di inchiostro o toner: come limitare le spese?

Tutti i proprietari di stampanti, soprattutto medie e grandi, si pongono le domande seguenti: come risparmiare sui costi di stampa? Come ridurre i consumi di toner, cartucce e inchiostri?

Ci sono alcuni suggerimenti che potranno aiutarti a risparmiare sui costi di stampa. Il primo consiglio che vogliamo darti è di sfruttare l’inchiostro fino all’ultima goccia: la spia di sostituzione cartuccia/toner potrebbe accendersi, ma prima di effettuare il cambio assicurati di aver davvero terminato ogni “riserva”.

Altro aspetto da prendere in considerazione è di limitare le stampe di foto e disegni a quelle davvero necessarie: sono infatti i contenuti più dispendiosi.

Inoltre, ti consigliamo di visualizzare l’anteprima di stampa prima di stampare: solo così potrai modificare eventuali errori e non mandare in stampa documenti che dovrai poi rifare e ristampare. Infine, per limitare i costi usa font e colori specifici.

Le migliori stampanti domestiche in offerta: prezzi e caratteristiche

A questo punto possiamo fornirti la nostra selezione delle migliori stampanti in offerta. Ecco i modelli che ci hanno maggiormente colpiti.

La migliore stampante per casa: Brother MFC-L2750DW

La migliore stampante domestica è Brother MFC-L2750DW. Si tratta di una stampante multifunzione laser monocromatica, dalle dimensioni compatte.

Dispone di una velocità di stampa a 34 ppm, una scheda di rete cablata, connessioni Wi-Fi e tecnologia NFC. Il toner in dotazione è da 1200 pagine.

Il toner in dotazione è da 1200 pagine.

La migliore stampante per documenti a colori: HP Color LaserJet Pro M283fdw

Il secondo modello che vediamo è quella che noi riteniamo la migliore stampante per documenti a colori, ovvero HP Color LaserJet Pro M283fdw, una laser colori con funzionalità di stampa, copia, scansione e fax. Offre una velocità di stampa a 21 ppm sia a colori che in bianco e nero.

Dispone di connettività Ethernet e Wi-Fi e di un ampio display touch-screen a colori che consente di gestire la stampa a 360°.

Puoi acquistare questo modello su Amazon al prezzo di 278.99 euro

La migliore stampante fotografica: Canon Pixma iP7250

Continuiamo con la migliore stampante fotografica, ovvero Canon Pixma iP7250, un dispositivo inkjet a 5 colori che consente di stampare foto e documenti nei seguenti formati.

Ha connettivià Wi-Fi e può contare su una risoluzione di stampa fino a 9600 x 2400 dpi. C’è il supporto al fronte/retro automatico.

Puoi acquistare questo modello su Amazon al prezzo di 449.99 euro

La migliore stampante fotografica portatile: HP Sprocket

Se invece stai cercando la migliore stampante fotografica portatile, il dispositivo che vogliamo segnalarti è HP Sprocket 200. Permette di ottenere fotografie in formato 5 x 7.6 cm in circa 40 secondi.

Compatibile con tutti i modelli di smartphone e tablet più diffusi, a livello di connessione funziona tramite Bluetooth. Ottima anch la sua autonomia grazie alla batteria da 850 mAh.

Puoi acquistare questo modello su Amazon al prezzo di 109 euro

La migliore stampante in bianco e nero: Brother MFC-L2710DN

Un altro modello molto interessante, e che indichiamo come la migliore stampante in bianco e nero, è la Brother MFC-L2710DN. Stiamo parlando di una stampante multifunzione monocromatica dotata anche di funzione di copia, scansione e fax.

Le sue prestazioni sono davvero notevoli: 30 ppm con risoluzione di stampa che arriva fino 600 x 600 dpi. C’è il supporto alla stampa fronte/retro automatica. Tramite app, è possibile stampare direttamente da smartphone e tablet.

Puoi acquistare questo modello su Amazon al prezzo di 151.87 euro

La migliore stampante a colori economica: HP 3750 DeskJet

A nostro giudizio la migliore stampante a colori economica è HP 3750 DeskJet, che fa del rapporto qualità-prezzo il suo principale punto di forza.

È una stampante multifunzione a getto d’inchiostro che sa anche scannerizzare. La macchina ha una velocità di stampa di 8 ppm in bianco/nero e fino a 5.5 ppm a colori, con una risoluzione di 4800 x 1200 dpi. Dispone della connessione Wi-Fi.

Puoi acquistare questo modello su Amazon al prezzo di 69.9 euro

La stampante a getto d’inchiostro più veloce: HP D3Q20B Page Wide Pro 477dw

Indubbiamente una delle migliori stampanti smart working 2020, la più veloce a getto d’inchiostro. Stiamo parlando di HP D3Q20B Page Wide Pro 477dw, con una velocità che arriva a 55 ppm e può contare su una risoluzione massima di 2400 x 1200 dpi.

Offre anche un’ottima scansione fronte-retro dei documenti e può contare su connessione Wi-Fi Direct e tecnologia NFC.

Puoi acquistare questo modello su Amazon al prezzo di 390 euro

Stampante multifunzione a getto d’inchiostro: HP OfficeJet Pro 7720 Y0S18A

Un’ottima stampante multifunzione a getto d’inchiostro è HP OfficeJet Pro 7720 Y0S18A, dispositivo che ha una velocità di stampa di 22 ppm in b/n e fino a 18 ppm a colori e una risoluzione massima di 4.800 x 1.200 dpi.

Al suo interno integra scanner, fotocopiatrice e fax, e risulta ottima per l’home office o gli uffici di piccole-medie imprese. Può essere utiizzata direttamente tramite smartphone.

Puoi acquistare questo modello su Amazon al prezzo di 186 euro

La miglior stampante inkjet con alto rendimento: Epson EcoTank ET-2720

L’ultima stampante che ti proponiamo in questa lista è Epson EcoTank ET-2720, una stampante senza cartucce ma che monta al suo interno dei serbatoi di inchiostro ricaricabili. Con un set di inchiostri si possono stampare fino a 4500 pagine in b/n e fino 7500 a colori.

Con questo dispositivo è possibile stampre da smartphone, tablet e notebook utilizzando connessione Wi-Fi e Wi-Fi Direct. Ottimo anche il display LCD da 3,7″.

Puoi acquistare questo modello su Amazon al prezzo di 268.43 euro