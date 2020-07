Prima di stabilire quale siano i migliori tablet 2020 è utile fare qualche precisazione.

Un tablet è un dispositivo portatile dalla tipica forma a tavoletta che, per dimensioni e performance, può essere considerato una via di mezzo tra un portatile e uno smartphone. Non occorrono tastiera e mouse per usufruire delle sue funzioni, basta il semplice tocco delle dita.

Ogni tablet è dotato di una sua interfaccia che ne facilita l’utilizzo. Questa varia a seconda del sistema operativo installato e dell’azienda produttrice.

Nasce per rendere più facile e comoda la navigazione su Internet in mobilità e, anche se non ha riscosso immediatamente successo, oggi rappresenta una delle tipologie di device più richieste dal mercato. A seconda delle esigenze può essere utilizzato per leggere, giocare, vedere film, ma anche per lavoro.

Come scegliere i migliori tablet

I migliori tablet in assoluto non esistono. Questa guida nasce proprio con lo scopo di fornirti un quadro generale grazie al quale orientarti tra le varie soluzioni offerte dal mercato.

Devi tener sempre a mente quelle che sono le tue necessità, l’utilizzo che vuoi fare del tablet e qual è il budget a tua disposizione.

Prima di scegliere tra i migliori tablet o un qualsiasi acquisto è consigliabile fare attenzione a quelle che sono le caratteristiche hardware/software dei dispositivi presi in considerazione ed informarsi sui particolari del tablet che più ci interessa. Chiedi sempre informazioni specifiche su:

schermo e display;

sistema operativo;

CPU, RAM e batteria;

memoria interna, espansione e porte;

supporto Sim telefonica.

Schermo e display

Una delle prime caratteristiche che devono avere i migliori tablet e a cui devi fare attenzione prima di acquistarne uno sono quelle che riguardano lo schermo e il display.

I display più comuni offerti dal mercato sono da 7, 8 e 10 pollici. Se si superano questi parametri standard, allora il dispositivo sarà da considerarsi alla stregua di un vero e proprio notebook. In questi ultimi casi spesso si ha la possibilità di utilizzare tastiere e mouse esterni che trasformano il tablet in un vero e proprio portatile.

Tuttavia, se è la leggerezza che cerchi, ti conviene optare per display di dimensioni inferiori, che garantiscono comunque la possibilità di navigare su Internet e di fruire di contenuti multimediali in piena comodità.

Per essere sicuro che questi ultimi vengano visualizzati in modo chiaro dal tablet che hai scelto, informati inoltre sulla risoluzione dello schermo. Si misura in pixel e, se è abbastanza alta, permette una riproduzione dei contenuti chiara e soddisfacente.

Esistono poi due macro tipologie di display: IPS LCD e AMOLED.

Nella prima categoria rientrano i display che offrono, grazie ai cristalli liquidi, una riproduzione dei colori fedele a quelli originali. Non ci sono inoltre grossi problemi di visualizzazione sotto la luce del sole.

I display di tipo AMOLED non hanno bisogno di retroilluminazione perché composti da diodi che hanno luce propria. Questo permette di avere consumi energetici ridotti, anche se la riproduzione dei colori naturali risulta meno fedele.

Assicurati infine che il tablet che hai scelto abbia un sensore di luminosità che garantisca la regolazione automatica della luce dello schermo rispetto a quella dell’ambiente circostante.

Sistema operativo

I sistemi operativi più utilizzati sui tablet sono principalmente tre: iOS della Apple, Android di Google e Windows della Microsoft.

iOS – è quello che si trova su tutte le versioni di iPad presenti sul mercato. Si tratta di un sistema chiuso, poco personalizzabile, soprattutto se lo si confronta con altri software come Android. Tuttavia sicurezza, stabilità e facilità d’utilizzo sono garantiti. Le sue funzionalità sono molteplici e offre prestazioni di altissimo livello. L’app store è fornitissimo, avrai solo l’imbarazzo della scelta.

– è quello che si trova su tutte le versioni di iPad presenti sul mercato. Si tratta di un sistema chiuso, poco personalizzabile, soprattutto se lo si confronta con altri software come Android. Tuttavia sicurezza, stabilità e facilità d’utilizzo sono garantiti. Le sue funzionalità sono molteplici e offre prestazioni di altissimo livello. L’app store è fornitissimo, avrai solo l’imbarazzo della scelta. Android – si tratta del sistema operativo targato Google ed è open source. Gli estimatori di Android ne sottolineano la versatilità e l’ampia possibilità di personalizzazione tramite widget. Molte delle app dello store sono gratuite. Essendo più diffuso è purtroppo meno sicuro di iOS.

– si tratta del sistema operativo targato Google ed è open source. Gli estimatori di Android ne sottolineano la versatilità e l’ampia possibilità di personalizzazione tramite widget. Molte delle app dello store sono gratuite. Essendo più diffuso è purtroppo meno sicuro di iOS. Windows – su molti tablet è installata la versione classica di Windows. Sì, proprio quellla che trovi sui PC. Si integra senza alcun problema con Microsoft Office, ma anche con tutte le applicazioni presenti sulle piattaforme per desktop e mobile più comuni.

CPU, RAM e batteria

Altri componenti fondamentali, nello scegliere tra i migliori tablet, sono la CPU (o processore), la RAM e la batteria. Dalla prima dipende la velocità di funzionamento del dispositivo. Più alta è la frequenza di un processore minore sarà il rischio che il tablet si inceppi. Tutto funzionerà in modo armonioso senza intoppi.

La CPU lavora in sinergia con la memoria volatile, la RAM. Una buona RAM ti permetterà di svolgere più attività simultaneamente sul tablet. Potrai vedere film, giocare, lavorare o ascoltare musica in tutta tranquillità purché il valore della RAM sia abbastanza alto e quindi lo consenta.

La batteria, infine, deve garantire un’autonomia di almeno 5/6 ore al tablet. Cosa succederebbe se il tuo dispositivo si spegnesse nel bel mezzo delle tue attività digitali quotidiane?

Memoria interna, espansione e porte

Ogni tablet ha una sua memoria interna, una memoria fisica su cui sono salvati tutti i dati e le app presenti sul dispositivo. Esistono sul mercato tablet con memoria interna fissa e tablet con memoria espandibile. Questi ultimi permettono l’utilizzo di schede esterne (microSD) su cui salvare parte dei dati presenti sul tablet.

Ciò non è possibile nel caso di tablet con memoria interna fissa. In alternativa si potranno collegare chiavette USB, ma non sarà la stessa cosa. Ecco perché si deve fare molta attenzione all’uso che si fa dello spazio a disposizione su un qualsiasi dispositivo del genere.

Supporto Sim telefonica

Per chi viaggia e usa i tablet come device è indispensabile potersi collegare a Internet anche senza reti Wi-Fi disponibili. Se questo è anche il tuo caso, valuta l’acquisto di un dispositivo che supporti l’utilizzo di una SIM card telefonica.

Esiste, infatti, uno spazio apposito dove inserire la SIM che permetterà di utilizzare il tablet come un vero e proprio smartphone, dandoti la possibilità di effettuare chiamate o di connetterti alla rete sfruttando una connessione dati 3G o 4G.

Se devi scegliere il tablet da acquistare ricordati di chiedere sempre informazioni sul tipo di SIM che potrà essere inserita.

Migliori tablet 2020

Di seguito ho pensato di elencarti quelli che per noi di Punto Informatico sono i migliori tablet offerti dal mercato nel 2020. Ne si esistono di vario prezzo ed hanno spesso caratteristiche peculiari che li distinguono gli uni dagli altri. Ogni brand propone prodotti con i suoi pro ed i suoi contro, starà a te scegliere quello che più ti conviene.

Tieni sempre a mente quelle che sono le tue possibilità economiche, ma soprattutto considera l’uso che vorrai fare del tablet e quelle che sono le tue esigenze.

Fire HD 8 è un tablet messo in commercio da Amazon ad un prezzo decisamente vantaggioso. Allo stesso costo difficilmente potrai trovare di meglio.

Leggero e costruito con materiali resistenti Fire HD 8 si adegua agli utilizzi più comuni dell’utente medio. Potrai leggere ebook, vedere film, ascoltare musica, giocare, ecc… in piena comodità.

Il display IPS LCD da 8″ ha una resa discreta e garantisce una luminosità adeguata solo al chiuso. Sotto la luce diretta del sole sarà difficile per te utilizzare il tablet. Le due fotocamere, una frontale e una posteriore, sono ideali per le videochiamate ma non per scattare foto.

Fire HD 8 è dotato di un processore Mediatek MT8168 da 1,3 GHz che consente un utilizzo scorrevole e piacevole del dispositivo. I 2 GB di RAM e la memoria interna sono soddisfacenti e garantiscono buone prestazioni, soprattutto se si tiene a mente che si tratta di un tablet low-cost. La memoria è all’occorrenza espandibile tramite microSD.

Il sistema operativo di Fire HD 8 è FireOS una versione basata su su Android 9 Pie. Se lo vorrai, potrai scaricare e installare le tante app messe a disposizione da Amazon sul suo App Store e personalizzare così la tua esperienza di utilizzo.

Un altro tablet dal prezzo basso, ma dalle ottime prestazioni e l’Huawei T5 Mediapad. Esteticamente elegante e raffinato, è ultrapiatto e si può riporre in ogni momento in tasca o nello zaino.

Si adegua perfettamente ad ogni tipo di utilizzo (gioco, intrattenimento, lavoro). La sua struttura di metallo lo rende altamente resistente alle cadute e pronto a sopportare sessioni d’uso anche molto lunghe.

Il display da 10 pollici con risoluzione full HD permette la piacevole visualizzazione dei contenuti multimediali. Lo schermo è munito di filtro di protezione dei colori che ti aiuterà a non affaticarti mentre navighi sul web.

Huawei T5 Mediapad è dotato inoltre di due speaker con tecnologia Huawei Histen che sono uno dei suoi punti forti. Le sue prestazioni audio sono tali da rendere ogni fruizione di contenuti multimediali altamente coinvolgente per l’utente.

Il sistema operativo installato sul Mediapad T5 è EMUI 8.0, che si basa su Android, versione 8.0 Oreo e garantisce velocità e potenza. Anche in questo caso potrai scaricare le app presenti nello store, per personalizzare la tua esperienza di navigazione.

Sul tablet è installata anche una funzionalità gratuita, molto amata dai genitori, perché permette ai bambini di avere un loro spazio personale di svago, dove non si corre il rischio che cancellino file o documenti importanti.

Se sei alla ricerca di un tablet leggero e facile da trasportare potresti optare per l’ Huawei Mediapad T3 10. Anche in questo caso si tratta di un dispositivo esteticamente moderno ed elegante che si adatta facilmente a più ambienti ed è altamente funzionale.

La sua struttura in alluminio lo rende resistente alle cadute, agli urti e facilita la dispersione del calore. Anche se la temperatura esterna è bassa o c’è umidità, non ci saranno ripercussioni negative sui componenti interni del dispositivo.

È dotato di uno schermo di 9,6″ con risoluzione 1280×800 pixel che garantisce una visualizzazione ottimale dei contenuti multimediali. Nitidezza e chiarezza sono assicurate.

Il sistema operativo installato sul tablet è Android 7.0 Nougat che dà la possibilità agli utenti di scaricare numerose app direttamente dal Play Store, mantenendole aggiornate anche per periodi di tempo molto lunghi.

Il processore Qualcomm Snapdragon 425 1,4 GHz e una RAM da 2GB permettono un utilizzo fluido e senza intoppi del dispositivo.

Sei stanco di dover utilizzare ogni tuo dispositivo digitale con le mani? Allora mettiti comodo, stai per scoprire una novità assoluta! Levo ha messo sul mercato Lenovo Smart Tab M10 Tablet che è ottimizzato per funzionare in concomitanza con l’intelligenza artificiale Alexa.

Questo significa che potrai controllare a distanza il tuo tablet, “istruendo”a dovere Alexa che soddisferà ogni tua esigenza. Vuoi vedere un film? Vuoi aprire un’app? Ti va di ascoltare musica? Dillo ad Alexa, farà tutto lei senza che tu debba gestire fisicamente il tuo tablet.

Prendendo poi in esame alcune caratteristiche tecniche del Lenovo Smart Tab M10 Tablet, posso dirti che ha uno schermo da 10 pollici Ful HD ed un processore Qualcomm Snapdragon 450 che garantisce performance di buon livello. Quest’ultimo si adatta alla perfezione ai programmi di ultima generazione.

Rispetto ad altri tablet che ti ho descritto l’Huawei M5Lite 10 Mediapad è decisamente più sobrio e meno appariscente. Ideato appositamente per chi ama la scrittura e il disegno, può essere usato anche per attività digitali più comuni: leggere pdf, ascoltare musica, vedere film, ed altro. Insieme ad una Huawei M Pen esterna, acquistabile separatamente, può consentire ad artisti e studenti di disegnare o prendere appunti in modo del tutto innovativo.

Al primo impatto il suo design minimale infonde un’impressione di solidità strutturale in chi osserva il tablet. Questo avviene anche grazie al materiale con cui quest’ultimo è fatto, il metallo.

L’Huawei M5Lite 10 è dotato di un display LCD IPS da 10,1″ che offre uno spettacolo per gli occhi ad ogni suo utilizzo, grazie alla tecnologia ClariVu e si adatta agli usi più comuni.

Il processore HiSilicon Kirin 659 Octa Core 2,36 GHz garantisce fluidità di funzionamento anche durante le attività più “dispendiose” (giochi, visualizzazione di video in HD, ecc…).

Un altro tra i migliori tablet è il Samsung Galaxy Tab A Tablet. È ideale non solo per navigare, giocare e l’intrattenimento in generale, ma anche per uso professionale.

Questo grazie ad un processore molto valido, un Octa Core dalla velocità di 1,6 GHz che garantisce velocità e la possibilità di lavorare in modalità multitasking. Funziona sfruttando una RAM di 2 GB, mentre la memoria interna è di 16 GB. La memoria è estendibile attraverso schede micro SD fino ad un massimo di 200 GB.

Avrai la possibilità di sfruttare applicazioni anche molto pesanti, senza che il rendimento del tablet venga meno. Stesso discorso per la visualizzazione di film in streaming HD. Prestazioni di buon livello, dunque.

Il display di 10,1 pollici è di ottima qualità. La gamma cromatica utilizzata dal Samsung Galaxy Tab A Tablet è ricca e fedele ai colori originali. Il dispositivo presenta una fotocamera frontale e una posteriore che lo rendono utilissimo per chi usa frequentemente programmi per videochiamate come Skype.

Il sistema operativo installato è Android 7.0, non è complicatissimo da usare e ti permette di lavorare utilizzando più programmi contemporaneamente, senza problemi e senza alcun rallentamento.

L’ Apple iPad 10,2 è uno tra i migliori tablet in circolazione, rappresenta la vera evoluzione dei modelli precedenti di iPad. Le vere novità presenti sono le dimensioni generali aumentate e il sistema operativo. Tutte le funzioni principali sono state portate a un livello superiore per rendere l’esperienza di utilizzo dell’utente unica e soddisfacente.

Il display IPS LCD da 10,2 pollici è di buon livello seppur vi siano delle criticità nella visibilità all’aperto. Per l’utilizzo classico da tablet è sicuramente da promuovere. È infatti ideale per gli usi “da divano” (vedere film in streaming, ascoltare musica, leggere….)

L’iPad è dotato di un processore A10 Fusion, SoC che lo fa funzionare in modo fluido e scattante, garantendo prestazioni d’alto livello. Il sistema operativo iPadOS supporta egregiamente il multitasking ed è una garanzia in termini di produttività.