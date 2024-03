Migliori tre criptovalute da acquistare per ottenere guadagni da 5x a marzo

Il mercato delle criptovalute ha subito un’impennata nell’ultimo mese: Bitcoin ed Ethereum hanno superato rispettivamente 73.000 $ e 4.000 $. Considerato che Bitcoin subirà l’halving ad aprile, gli analisti hanno scelto tre altcoin che possono far guadagnare agli investitori 5x prima di aprile. Si tratta di Uniswap, NuggetRush e dogwifhat.

NuggetRush (NUGX), il migliore investimento in criptovalute per un guadagno di 5x a marzo

NuggetRush (NUGX) sta creando un gioco minerario in cui i giocatori possono creare fiorenti imprese minerarie. I giocatori guadagneranno ricompense come token gratuiti e NFT interessanti durante le battaglie, le missioni e le sfide.

Inoltre, sarà presente un marketplace di NFT dove i giocatori potranno scambiare questi oggetti. Un’altra caratteristica che NuggetRush offre è un programma di staking di NFT in cui i giocatori possono puntare i loro NFT per guadagnare il 20% di APY sul loro investimento.

Questo rende NuggetRush la migliore ICO a cui partecipare per chi cerca opportunità di guadagno. Inoltre, l’ICO di criptovalute di NuggetRush ha avuto un successo significativo, raccogliendo 2,9 milioni di dollari e vendendo 225 milioni di token NUGX.

Considerato il token attualmente quotato a 0,019 $, gli analisti prevedono un potenziale guadagno di 10x per gli investitori a marzo. Chi acquisterà il token NUGX approfitterà di vantaggi esclusivi, tra cui diritti di governance e accesso a funzioni di gioco premium.

Previsioni sul prezzo di Uniswap (UNI): i nomi utente uni.eth guadagnano terreno

Secondo un recente tweet, Uniswap (UNI), il più grande DEX, ha annunciato che oltre 250mila username uni.eth sono stati rivendicati dagli utenti. Ha invitato gli altri utenti a ottenere il proprio nome utente scaricando la sua applicazione mobile.

È interessante notare che Uniswap ha lanciato il nome utente uni.eth a febbraio. Questa funzione consente agli utenti di convertire i loro indirizzi 0x in nomi utente leggibili. Altre notizie: il token UNI di Uniswap ha registrato un aumento di prezzo del 110,6% nell’ultimo mese.

Il prezzo della criptovaluta DeFi è passato da un minimo mensile di 6,49 $ a un picco di 16,95 $, sorprendendo la community delle criptovalute. Inoltre, la capitalizzazione di mercato di Uniswap è aumentata durante questo periodo, facendola entrare tra le migliori 20 criptovalute sul mercato. Gli analisti hanno previsto un potenziale rialzo a 20,00 $ se lo slancio si mantiene, rendendo UNI uno degli altcoin da tenere d’occhio nel mercato.

dogwifhat (WIF) sale del 472,7%

dogwifhat (WIF) è una meme coin che ha raggiunto la sua posizione dominante in seguito al massiccio rialzo dei prezzi di altre meme coin di Solana come Bonk. Proprio come Bonk, dogwifhat è costruita sulla blockchain Solana e fa parte delle migliori 10 meme coin.

Nel frattempo, i dati di CoinMarketCap dipingono un quadro rialzista dei prezzi di dogwifhat. Il prezzo della criptovaluta è aumentato del 27,0%, del 246,3% e del 472,7% sul grafico settimanale, bi-settimanale e mensile.

dogwifhat è stata scambiata tra 1,14 $ e il suo ATH di 2,46 $ sul grafico dei prezzi a 7 giorni. A giudicare dagli indicatori tecnici, il prezzo di dogwifhat dovrebbe registrare ulteriori guadagni nel mese di marzo e superare la soglia dei 3 $.

Conclusione

Uniswap (UNI), NuggetRush (NUGX) e dogwifhat (WIF) sono le migliori criptovalute in cui investire per ottenere guadagni 10x a marzo. I loro attuali movimenti di prezzo sono rialzisti, fatto che rende molto probabile la possibilità di ulteriori guadagni.

In collaborazione con LocxLabs

